美國債息「倒掛」衝擊美股　道指收市大跌800點

美國國債孳息率曲線「倒掛」，2年期國債孳息率一度高於10年期，為12年來首次。市場憂慮這是經濟衰退的強烈預警訊號，美股三大指數應聲下挫，道指收市大跌逾800點。

美股三大指數全面報跌，道指收市報25,479.42點，跌800.49點，跌幅3.05%；納指收市報7773點，跌242點，跌幅3.02%；標準普爾500指數收市報2840點，跌85.79點，跌幅2.93%。

美國10年期與2年期國債孳息曲線（Yield Curve）8月14日出現倒掛，10年期債息低見1.5708釐，低於2年期國債的1.5771釐，是2007年6月以來首次；美國30年期國債孳息更創新低，報2.0139釐。

銀行股首當其衝，美銀和花旗的股價收市跌幅分別擴大至4.69%和5.28%，高盛和摩根大通亦大跌約4.20%；標準普爾的地區銀行股ETF指數跌3.72%。

何謂「債息倒掛」？

所謂「債息倒掛」（Inverted Yield Curve）是指短期債券收益率較長期債券收益率為高。債券的到期日愈長，孳息率就愈高，一般情況下，10年期國債孳息率會比2年期為高，惟當市場預計經濟即將陷入衰退，或對短期經濟缺乏信心時，投資者會以較高息率回報為目標，轉為投資更長年期的債券。當較短年期的債券投資較少，較高的息率便更吸引投資者，債息倒掛情況便出現。

在1978年至2006年間，美國國債孳息曲線出現過5次倒掛，且每次隨之有不同程度的經濟衰退。有分析師指出，當10年期長債與2年期短債孳息倒掛，將意味美國可能在未來6至18個月出現經濟衰退。