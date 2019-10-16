IMF下調中國2019經濟增長預期　中國央行措施令人意外

中美貿易戰的持續使得中國面臨下行壓力，中國採取了一系列措施穩定經濟增長。

中國人民銀行10月16日宣布開展1年期中期便利操作（MLF）操作2000億元，操作利率保持3.3%未變，不開展逆回購操作。當日，公開市場無逆回購和MLF到期，淨投放2,000億元。

此外，中國即將於10月18日發佈第三季度GDP數據。

美國彭博社10月16日報道稱，18日的數據預計將顯示中國經濟增長放緩。在這個數據出爐之前，中國令人意外地通過向銀行貸款向金融體系注入資金，令交易員措手不及。中國當局通常在之前提供的貸款到期時才注入流動性資金，但是下一批貸款要到11月5日才到期。

報道稱，在與美國曠日持久的貿易爭端和國內經濟放緩的背景下，中國經濟一直承受着壓力，這促使中國央行今年通過降低企業借貸成本和下調銀行存款準備金率來放鬆貨幣政策。

值得一提的是，國際貨幣基金組織（IMF）10月15日上午發佈的《世界經濟展望》預測中國經濟2019年增長率為6.1%，比7月時的預測下降0.1個百分點。

IMF同時預測美國經濟今年增長率為2.4%，比7月時的預測下降0.2個百分點。IMF在展望中說，全球經濟目前陷入了同步放緩的境地，2019年經濟增長率再次被下調——從4月份預測的3.3%降至 3%，這也是自全球經濟危機以來的最低水平。

IMF稱，美中貿易戰將使2019年全球經濟增速降至2008年至2009年金融危機以來的最低水平。

中國國務院總理李克強10月14日也表示，中國經濟今年總體運行平穩，但是當前經濟下行壓力加大，實體經濟困難突出，國內需求疲弱，存在一些食品價格上升和部分地方發展動力不足的問題。

李克強還說，今年以來，國際環境更加複雜嚴峻，世界經濟成長放緩，中國經濟也面臨多重挑戰與困難。

李克強也再次提到要靈活運用宏觀政策逆周期調節工具，發揮地方政府專項債券作用，帶動民間投資。