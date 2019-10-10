訪美新動態　劉鶴會見IMF新任總裁

中國國務院副總理劉鶴正在訪美談判，在正式談判開始之前，劉鶴會見了國際貨幣基金組織新任總裁。

國際貨幣基金組織（IMF）新任總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）10月9日在推特發了一張自己和中國國務院副總理劉鶴在華盛頓會晤的照片。

格奧爾基耶娃還照片上附上文字說：「今天，我很高興在華盛頓會見了劉鶴副總理。我很感謝這次愉快的討論，並期待很快在北京再次見到他。」

格奧爾基耶娃是IMF新任總裁，10月8日在華盛頓發表就職後首次演講，格奧爾基耶娃稱，全球經濟目前陷入同步放緩的境地，全球貿易增長已近乎停滯。格奧爾基耶娃透露，在下週即將發佈的新一期《世界經濟展望》中，將對2019年和2020年的經濟增長預測作出下調。

格奧爾基耶娃還說，到2020年，中美之間的貿易戰可能會給日益分化的全球經濟造成約7,000億美元的損失。

據悉，在中美貿易戰升級的過程中，美國將中國列為匯率操縱國。美財長姆努欽（Steven Mnuchin）還表示，將與IMF合作，消除來自中國的不公平競爭。

而在這次談判中，美國也要同中國重點討論人民幣匯率問題。彭博社10月9日報道稱，白宮正在考慮將此前已經與中國達成共識的貨幣協議，作為局部貿易協議的一部分，美國原定於下星期對中國商品提高關税的計劃暫停實施，也可能列入局部協議中。

劉鶴即將於10月10日和11日開始在華盛頓與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）舉行談判，貨幣問題是一大重點，美國方面此前表示將與IMF合作，應對中國的人民幣匯率問題。劉鶴同格奧爾基耶娃會晤，或許也與人民幣匯率問題有關。