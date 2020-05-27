歐盟擬設7500億歐元經濟復蘇基金　救助受疫情重創會員國

新冠肺炎（COVID-19）仍在全球多國肆虐，疫情嚴重打擊各國經濟，歐盟5月27日提出設立總額7500億歐元（約6.4萬億港元）的復蘇基金，以幫助受疫情重創的會員國。歐洲媒體報道，此規模將是歐盟歷來最大的經濟刺激方案。在此之前，德國與法國曾一同建議歐盟設立總額5000億歐元的復蘇基金。

歐盟5月27日提出設立總額7500億歐元的復蘇基金，圖為歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月見記者（Getty）

歐盟經濟事務專員真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）在Twitter發文，他宣布歐洲委員會提議設立7500億歐元（約6.4萬億港元）的復蘇基金，並形容這將是歐盟應對疫情危機的一個轉捩點。

歐洲新聞（EuroNews）報道，基金內的其中5000億歐元（約4.3萬億港元）會作為救助歐盟各國的援助金，另外2500億歐元（約2.1萬億港元）會作為貸款。

意大利未來3年可獲818億歐元援助

法國媒體則報道，若然各會員國接納方案，意大利可望在未來3年共獲得818億歐元（約6982億港元）的直接援助，西班牙則將有773億歐元（約6598億港元）。

但歐盟將仍要獲得各會員國的支持，特別是外界稱為「慳儉四國」（Frugal Four）的奧地利、丹麥、芬蘭與荷蘭，此四國之前都認為應該只以貸款形式救援，並不滿歐洲南部國家花錢多、負債多。

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