克羅地亞與保加利亞獲准加入歐洲匯率機制　料2023年成歐元區一員

歐洲中央銀行7月10日發表聲明指，克羅地亞與保加利亞獲准加入歐洲匯率機制（ERM-2），顯示這兩國距離加入歐元區邁進重要一步。兩國只要達成控制匯率穩定條件，最快2023年將可正式加入歐元區。

未來克羅地亞與保加利亞加入歐元區後，將統一使用歐元貨幣。圖為歐元的創意圖片。（Getty）

歐元區19國財政部長與歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde），同意讓歐盟成員國克羅地亞與保加利亞貨幣納入ERM-2。歐洲央行設定兩國貨幣對歐元基本匯率，並容許上下15%的波幅上限。

路透社報道，歐洲央行表示，在兩國加入ERM-2機制後，兩國若能維持匯率穩定至少兩年，便可最快在2023年正式加入歐元區。

歐洲央行表示，即使在 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）期間，克羅地亞及保加利亞依然努力達到目標，證明歐元即使年輕，但擁有吸引力，在全球範圍裏十分成功。

匯率設定分別為克羅地亞7.5345庫納對1歐元及保加利亞1.95583列弗對1歐元。

對上一個國家加入歐元區的是2015年的立陶宛，其餘四個東部成員國，愛沙尼亞、拉脫維亞、斯洛伐克和斯洛文尼亞均希望緊隨其後。

不過亦非所有歐盟成員國都希望儘快加入歐元區，波蘭表示維持使用本地貨幣，可讓波蘭處理經濟問題及危機時更具彈性。

克羅地亞總理普連科維奇（Andrej Plenkovic）表示，成功取得加入ERM-2機制的成就，加強了克羅地亞在國內及國際市場上的經濟及金融聲譽。他稱國家將關注匯率穩定，並努力讓國家經濟恢復至疫情爆發前3年所達到的水平。