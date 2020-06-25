【新冠肺炎】德國宣布向世衛提供5億歐元　同時強調要改革

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）6月25日宣布，德國會向世界衛生組織（WHO）提供5億歐元（約43.5億港元）的財政支持，但也同時強調該組織要改革，確保更加透明及負責。

施潘6月25日表示，德方在政治、財政與技術方面都會向世衛提供所需支持，同時又強調世衛要改革（美聯社）

施潘6月25日在日內瓦的世衛總部內與其他多國的代表會面，他當天表示，德國繼續是世衛的「重要朋友」，德方在政治、財政與技術方面都會向世衛提供所需支持。他又稱，5億歐元的大部分款項會用於對抗疫情。

施潘同時強調世衛要改革，他稱，大家都期望能夠解決剩下的挑戰，推動有需要的改革，他表示「今天，我們比以前任何時候都需要一個強力、有效率、透明與負責的世衛。」他又表示，決策過程要基於事實，而不是政治因素。

在這次疫情期間，美國多次批評世衛，包括指其偏袒中國，總統特朗普又稱要退出世衛，引來爭議。至於世衛與中方則一直反駁美方的說法。

路透社6月19日引述來自歐洲某國家的一名高級衛生官員消息報道，歐洲多國政府正與美國合作，計劃改革世衛。

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