【美股】微軟蘋果股價飆升　納指再創收市新高

美國經濟數據利好投資氣氛，紐約股巿在8月首個交易日造好，微軟及蘋果公司等大型科網企業帶動下，納斯達克指數再創盤中與收盤歷史新高，升幅超過百分之一。

道指收巿報26664.4點，升236.08點或0.89%；納指收報10902.8點，升157.52點或1.47%；標準普爾500指數收報3294.61點，升23.49點或0.72%。

美國供應管理協會（ISM）公布7月份製造業採購經理指數（PMI）由52.6升至54.2，是自2019年3月以來最高水平, 好過市場預期的53.6，加上新型冠狀病毒肺炎疫苗取得進展， 道瓊斯工業平均指數開市後曾升278點，高見26707點；Facebook、蘋果公司、亞馬遜、Google母公司Alphabet業績勝預期，宣佈拆細股份的蘋果公司每股收報435.75美元，股價升2.52%；微軟收購抖音海外版TikTok美國業務的消息刺激股價勁升5.62%，每股收報216.54美元，是表現最佳的道指成份股。

市場仍在關注美國的新一輪財政刺激方案談判進展。共和與民主兩黨議員在方案的一些細節上陷於僵持狀態，而上一份經濟刺激計劃已在7月31日屆滿。兩黨的矛盾焦點是聯邦政府額外失業救助金的額度問題，今年3月通過的每周600美元額外聯邦失業救濟金，白宮建議削減到每周200美元，但民主黨人呼籲維持在600美元。