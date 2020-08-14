WFH也要買Porsche？保時捷上半年利潤12.3億歐元　最暢銷非跑車款

在全球新冠肺炎疫情進行式的影響之下，多數Porsche保時捷展示中心暫停營運，但不減車迷入主的熱情。2020年上半年全球銷售量對比去年同期減少12.4 %，銷售利潤來到12.3億歐元，相較競爭對手，保時捷取得如此成績仍是極為亮眼，歸功於深具吸引力的產品陣容。純電跑車Taycan交車數量將近4500輛，具品牌代表性的911跑車銷售達16,919輛，成長2.2%。Macan休旅車將近35000輛，Cayenne（卡宴）交出39,245部的成績，是最受歡迎的車型。

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穩健而無受疫情影響 獲利12.3億歐元

保時捷2020年上半年全球銷售量為116,964 部，對比去年同期減少 12.4 %。上半年營收124.2億歐元，較去年同期減少7.3%。銷售利潤12.3億歐元，較2019年同期下滑26.3%，達成了9.9%銷售報酬率。儘管多數保時捷展示中心因應疫情暫停營運，Taycan 的交車數量仍達4,480 部；而品牌極具代表性的911跑車銷售數量也達16,919 部，成長 2.2%。Cayenne 則為最受歡迎的車型，總計交出 39,245 部；Macan 則以 34,430 部緊追在後。歐陸及美國市場在這段期間則分別交車32,312及24,186輛。

重新調整15%銷售成長目標

保時捷原廠董事會負責財務與IT的董事副主席Lutz Meschke表示，預期下半年的市場狀況尚言之過早，在受到衝擊的市場中會以更積極的策略應對。在受到全球疫情影響的2020年，保時捷會重新調整15%的銷售成長目標，但仍將竭盡全力確保雙位數的銷售成長目標。並透過各界通力合作，提升營運效率。

Porsche helps朝向永續發展的目標

保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume表示，透過因應疫情所採納的系統化即時性管理措施，從中看見了轉機。在保時捷的發展願景中，貫徹企業社會責任與取得商業上的成功同等重要；在疫情衝擊全球環境之時，保時捷將更積極實踐互助、助人的企業文化。」因此保時捷在全球各地展開社會救助計劃；其中「Porsche helps」計劃旨在支援公共危機工作單位，協助其提供相關組織、醫院或有需要的人援助。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：疫情不減保時捷的熱情！2020上半年利潤12.3億歐元，休旅車最暢銷】