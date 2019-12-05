極速傳奇影評：賽車戲全嚟真零特效！還原福特揮低法拉利霸權之路

什麼！麥迪文（Matt Damon）竟然與基斯頓比爾（Christian Bale）合體出演電影？看到預告時覺得這兩個人的組合真的太新鮮了，兩大影帝合體能夠擦出什麼樣的火花呢？《極速傳奇：褔特決戰法拉利》（Ford v Ferrari）是一部相當好看的電影，好看之處在於夠刺激，夠熱血，除了要在賽車場上拼速度，同時也得對抗官僚體系，重點是，賽車的部分真的不失禮！以下我們就一起來討論一下關於《極速傳奇》吧！

劇情描述，來自美國的汽車設計師Carroll Shelby（麥迪文 飾）因他頂尖的造車工藝，受到福特汽車的招募，期望能打造一台舉世無雙的冠軍車款，並帶領福特汽車登上最具挑戰的法國勒芒24小時耐力賽（24 Heures Le-Mans）。受聘於福特汽車的Shelby引薦了賽車手Ken Miles（基斯頓比爾 飾）加入團隊，但兩位的專業堅持及狂人態度，都與福特汽車的企業文化格格不入。二人聯手挑戰官僚體制，也因為對於專業的執着，讓他們終排除萬難，打造世界紀錄，一舉成為車壇英雄！

+ 8 + 7 + 6

《極速傳奇》好看嗎？

《極速傳奇》除了卡士強勁之餘，還擁有一個不錯的故事。我一直都認為在既有的賽車元素下，同時要講述商業架構的鬥爭是一件困難的事情，劇情的安排與穿插都對於整個故事有決定性的影響，但《極速傳奇》在這個部分表現的不錯，雙主角彼此都有自己要面對的問題，工程師兼賽車手Ken得在場上與其他間的車手較勁，而Shelby得面對福特公司在官僚體系下的鬥爭，兩人都為了贏下勒芒耐力賽而努力，而這個努力的過程是相當好看的。

不只如此，《極速傳奇》的賽車部份都是硬橋硬馬的真實畫面，沒有使用特效。所以拍攝時現場的整個緊張感也都是真實的，本片亦請來25位專業賽車手來協助拍攝，只能說《極速傳奇》在背後落足不少準備功夫！賽車本身就是具有危險性但刺激的競賽項目，所以坐在戲院裡的觀眾如同在現場一樣，不禁替他們捏一把冷汗！

不過，《極速傳奇》說實在除了賽車的部分相當不錯，文戲上卻未見驚喜，但因為主題夠新鮮，故事也講得不錯，夠商業也夠娛樂性，懂得在劇情安排上做一些簡單的情緒起伏，讓整體看下來覺得很不錯。

《極速傳奇》說實在除了賽車的部分相當不錯，文戲卻未見驚喜，但因為主題夠新鮮，故事也講得不錯，夠商業也夠娛樂性，懂得在劇情安排上做一些簡單的情緒起伏，讓整體看下來還是很不錯（《極速傳奇》劇照）

福特與法拉利

另外，《極速傳奇》最重要的部份就是真實還原了福特與法拉利兩間公司當年的對決。在當時福特要挑戰法拉利的霸主地位是完全不可能的，卻在Ken與Shelby兩人的幫助下，戲劇性地成功擊敗法拉利！這件事的起源，在於福特的老闆Henry Ford Ⅱ的一口氣（被罵在爛工廠製造爛車，這誰受得了！），才開啟這一場在賽車場上的競爭。「美國代表」福特最後在1966年的法國勒芒24小時挑戰賽成功擊敗意大利的法拉利，也成為美國人心中的一個驕傲。

（《極速傳奇》官方宣傳海報）

總結《極速傳奇》，作為一部商業娛樂片最重要的就是讓觀眾看得開心，我認為它完全做到這一點，並且也好好地將美國這段威水史說出來，（難怪本片美國的票房成績會以飛快的速度成長）如果你是一位賽車迷，《極速傳奇》絕對要睇，如果你熱愛看一部好電影，那更不能錯過！

【本文獲「Outer_MovieTheater」授權轉載。】