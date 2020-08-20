【Rolex】盤點6隻定價最貴勞力士　明星瘋搶彩虹圈Daytona前5不入

我們對勞力士手錶的印象大概就是不鏽鋼錶殼的運動錶為主，雖然有些熱門款火熱到要配錶和超定價才買得到，但總歸是在數萬至十數萬港元的價位帶中可以負擔的目標，不像一些高級品牌旗下手錶往往都是採用K金錶殼，定價更是動輒數十萬甚至數百萬。然而「數萬不鏽鋼運動錶」並非勞力士手錶的全貌，他們家也還是有貴金屬錶殼的款式，例如Daytona或GMT-Master II甚至水鬼也有，一旦搭配K金錶殼，定價相對來說就高昂了，例如K金殼的Daytona要價數十萬都不稀奇，你可能會覺得數十萬的勞力士很高檔，但實際上數十萬手錶對勞力士而言只是中間價位而已，別忘了他們家有個超華麗的Pearlmaster系列，全系列都用貴金屬＋鑽石堆砌出來，這系列基本就是六位數起跳。

除了Pearlmaster系列以外，勞力士各系列也還有一些猶如隱藏版的高價款，平常你可能在店面也不太有機會看得到，它們主要的特徵就是在原本的造型下增添如同Pearlmaster必備的寶石元素，同時換上K金錶殼也是一定要的，講到這裡小編第一個想到的就是近年很多明星紛紛搶著要入手的Daytona彩虹圈116595RBOW，這款定價近10萬美金，足足比不鏽鋼錶殼的116500LN定價多出9倍以上！這價格看起來很驚人，不過勞力士其實也還有更猛的市售款。

有國外網友貼心地整理出目前勞力士市售款中原廠定價最貴的6款錶，令人有點驚訝的是116595RBOW竟只排到第6名，那麼還有哪5款錶比116595RBOW更貴呢，以下我們就按照排名往前倒數，順便把手錶的原廠定價和它目前在市場上的實際成交價列出給大家參考。（要注意的是以下的報價資料單位都是美金，點圖放大瀏覽）：

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令人感到震驚的是，這6款身價超頂級的勞力士手錶原本的定價都已經很貴，但它們有超過一半的比例都還是要超定價才能入手，其中行情最好的是定價位居Top 6之末的116595RBOW，或許跟彩虹圈外觀的討喜度有關，所以它的成交價反而在6款中排行第2；至於228396TBR和86409RBR就顯得比較有行無市些，它們的鑽石都鑲好鑲滿，比彩虹圈誇張許多，但相對來說這兩款都還能問到折扣。而身價最高的GMT-Master Ice算是有行有市的代表，不過由於它原本的價格就很頂級，市場能抄作的空間反而有限，可不管怎麼說，它都是目前勞力士市售款唯一能喊出千萬價格的大物，價位之高檔可以說完全顛覆我們對勞力士手錶的印象。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：盤點勞力士市售款最貴6支錶】