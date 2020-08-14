【松茸】揭秘菇中之王身價昂貴原因　含豐富營養外有3大食用禁忌

松茸風味鮮美，在日本有「菇中之王」的美稱，至今無法人工培育，加上日本人非常喜愛松茸，因此價格高居不下，100克的價格約港幣790元起跳，但美食愛好者仍趨之若鶩，足以看出這項「山珍」的超凡魅力！

松茸為什麼那麼貴？（點擊下圖看清！）

+ 9 + 8 + 7

松茸適合生長於水氣較少的林地，又因寄生於松樹根部，使其帶有一股清新香氣，其產地包括日本、韓國、中國等地，其中又以日本的野生松茸最受推崇。松茸的成熟期為秋季，但日本國土面積狹長，橫跨不同緯度，因此部分地區六月就能採收，這種早於產季的松茸被稱為「早松」，不只具有高度經濟價值，也有象徵吉利的含義。接近九月時產量會逐漸增加，在九月底與十月初達到高峰，進入深秋之後便開始減少。

但由於產地過度開發，導致松茸生長環境遭受破壞，產量亦隨之下降，在市場上可說是物以稀為貴，而生長速度緩慢也是松茸成為名貴食材的原因之一。從形成菌絲、聚集為菌根、孕育出可食用的子實體、衰老之後再次散布孢子進行新的循環，這些步驟必須經過五到六年的時間才能完成，在供不應求的情況下，價格自然隨著水漲船高。

另外，松茸只要破土長出地面，大約一星期就會完全成熟並快速老化，若未及時採收，蕈傘張開後香氣就會迅速消散，風味也會受到影響。由於松茸生長於林地，可能會被土壤或植被遮蔽，若要在最佳時機以人工採收，不僅需要相當數量的人力，還要具備豐富的經驗與敏銳的觀察力。

有些國家不斷進行相關研究，希望能以人工方式進行大規模栽培，但松茸並不是依靠土壤就能生長，而是必須吸收松樹行光合作用之後產生的養分，這種特殊的生長條件，為人工栽培設下一道難以跨越的關卡，至今尚未有突破性進展。

在品質方面，松茸並未有統一的判斷標準，不過可由重量、顏色、粗細等方面分辨等級高低。比方說拿起來感覺愈沉，代表內部愈扎實，吃起來較有口感；顏色偏白表示新鮮未變質；整體粗細一致，則代表吸收到足夠的養分。

相關文章：【杏鮑菇營養】提升身體免疫力助抗癌？即睇雞髀菇3大健康好處

+ 10 + 9 + 8

松茸的處理方式

至於料理前的準備，刮去表皮時建議選用竹籤，因為金屬製的刀子容易影響松茸的天然香氣，而無法去皮的傘部，可將紙巾沾水擦拭，如果直接用水沖洗，香氣與口感都會流失。接著切除生長在土裡較硬的底部，並用刀子將傘部輕輕劃一刀之後再用手撕開，呈現最自然的美味樣貌。

松茸貴在香氣，因此烹調時，應盡量選擇味道清淡的食材與調味料，烹調時間也不宜太長。放置於炭火上燒烤是常見的做法，當松茸表面呈現淡黃色，一口咬下，帶有香氣與鮮甜多汁的風味在嘴裡久久不散。

松茸的營養價值

松茸除了價格昂貴之外，它營養價值其實很高，富含蛋白質、粗脂肪、粗纖維、維他命B1維他命B2、維他命C等營養價值，據說還能強身健體的功效。生長在高原地段的松茸，不光可以與蔬菜相媲美，而且更勝過肉類，它富含的維他命C是水果、蔬菜的幾倍至幾十倍；維他命B1含量比一般植物性食品高；維他命B2的含量則比肉類高。

松茸的食用禁忌

松茸雖然有很高的營養價值，但是也不是什麼食材都可以搭配在一起，萬物總有相剋的時候，有時候可能會化學反應出有害的效果。

+ 2

1. 松茸忌和軟甲殼食物一起吃

松茸中含有一定量的維他命，尤其是維他命C和維他命E，維他命C和軟甲類食物中的砷類物質相互反應，生成具有毒性的砒霜，對肝臟有極大損傷。

2. 松茸忌和高脂食物一起吃

松茸中本就含有較高的油脂類物質，主要是油酸、亞油酸、棕櫚酸等不飽和脂肪酸，若是將松茸和其他的油脂類食物一起吃，會降低人體對松茸中不飽和脂肪酸的吸收，降低松茸的營養價值。因此，松茸適合搭配清淡料理。

3. 松茸忌和高鈣食物一起吃

松茸中含有一定量的草酸和維他命D，維他命D在攝入之後就會促進食物中礦物質鈣的吸收，而草酸更會和礦物質先結合，生成難以溶解的物質，一起食用過多時甚至引起尿路結石。

相關文章：【金菇營養】降血脂改善便秘 農業博士教1種烹調法最能留住營養

+ 10 + 9 + 8

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「山珍海味」中的山珍，松茸為何這麼貴？】