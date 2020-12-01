中美貿易戰︱拜登上任政策不會急轉彎　蘋果任天堂等加速遷廠

美總統特朗普在任內接連發起貿易戰，對中國產品施加高額關稅、封殺華為等措施都迫使供應鏈開始向中國以外的國家地區大遷徙。然而即使特朗普尋求連任失敗，拜登確定當選下一任美國總統，企業出走的腳步卻似乎沒有放緩。

儘管比起「狂人」特朗普，拜登被認為會更理性地與國際互動，採取的作法也相對溫和，但抗衡中國已經成為民主、共和兩黨共識，製造業真空的弊病更在疫情下顯露無遺，將製造業帶回美國也是政見中的關鍵部份。

中美衝突不會停，不要期望拜登對華貿易政策大轉彎

「拜登希望將更多供應鏈帶回美國，這麼做能夠幫助美國重建經濟。」美國智庫布魯金斯學會副總裁達瑞爾．韋斯特（Darrell West）指出，「但他的作法可能不會像特朗普那麼激烈。」

即使特朗普已經啟動交接程序，預計將在未來兩個月內下台，台積電赴亞利桑那州鳳凰城設廠的計畫獲得批准；鴻海空轉兩年的威州廠也傳出獲得Google的伺服器訂單，2021年初就會邁入生產。

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麻省理工學院（MIT）教授約瑟夫．謝菲（Yossi Sheffi）表示，外界不該期待拜登政府對中國的貿易政策會大轉彎，但其夥同盟國施壓的方針可能比特朗普單打獨鬥更有力道。

去年鴻海創辦人郭台銘曾喊出G2的概念，預言未來會是「一個世界，兩套系統」，中美雙方有著各自的規格標準與供應鏈，如今隨著華為封殺加重，美國各大廠開始減輕對中國的依賴，這番話似乎越來越接近現實。

稍早才有報導披露，蘋果強烈要求身為最大代工廠的富士康將部份iPad、MacBook的組裝線從中國轉移至越南。截至2019年為止，蘋果高達46%的供應商或代工廠位於中國，庫克過去也曾向特朗普建言，希望撤銷對中國商品施加的關稅。

研究公司龍洲經訊公司（Gavekal Dragonomics）分析師王丹（Dan Wang）解釋，由於在中國製造成本上升，加上美國政局因素，企業會開始將製造外移，而越南及印度也因此變得更具競爭優勢，成為許多企業遷徙的首選。

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「世界工廠」日子已經過去，任天堂也要求建立中國以外Switch產能

今年8月，鴻海董事長劉揚偉曾在法說會上表示，未來他們將更加積極布局東南亞等地區，增加中國以外的產能，產能集中在某處的「世界工廠」這樣的情況，已經不會存在了。

緯創在7月出售崑山廠後，10月買下硬碟大廠WD的馬來西亞廠，11月也決議擴大墨西哥廠與新竹湖口廠的產能。緯創董事長林憲銘曾預估，最快2021年緯創中國以外產能就有辦法達到50%。

《日經亞洲評論》10月時透露，美國在台協會（AIT）官員還曾造訪科技大廠，要求企業加快將供應鏈轉移出中國的速度，直接了當地詢問，「你們的動作有辦法更快嗎？」

不只台廠積極南遷，上週日本遊戲大廠任天堂傳出找上夏普協助Switch代工。根據《彭博社》報導，為降低中美關係緊繃可能的危害，任天堂自夏季開始在馬來西亞生產Switch，而在當地擁有廠房的夏普，也計畫利用馬來西亞廠進行組裝代工。

再加上，今年新冠狀病毒（COVID-19）爆發初期，Switch便因中國供應斷鏈陷入嚴重缺貨，網路上甚至出現二手貨價格比肩新產品、捆綁滯銷商品出售的奇妙狀況。

不過，即使這幾家廠商都驚覺中美關係可能一去不復返，但建立中國以外產能終究非一朝一夕能夠達成。劉揚偉就提到，鴻海在中國耕耘30年才有如今的規模，建立印度產線可能也得相當的時間。維德布什證券分析師丹．艾夫斯（Dan Ives）也曾推估，蘋果光要將15% iPhone產能遷出中國，可能就得花上2至3年時間。

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