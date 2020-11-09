美國大選︱特朗普Twitter將被禁？失去總統光環恐怕不能再亂說話

經過多日開票後，美國總統大選最終由拜登（Joe Biden）以獲得過半投票率、選舉人票超過勝選門檻後宣布獲勝，成為美國第46任總統。而未來不再具有美國總統身分的特朗普，其個人偏好發言的Twitter推文內容將面臨更嚴格的審查。

根據Twitter日前說明，雖然特朗普過去在Twitter上的推文內容不時出現爭議，讓Twitter需要針對特朗普推文標示警語，告知推文內容可能涉及不實，但基於民眾有權知曉總統等公眾人物發言內容，而不會刪除其推文。不過，當特朗普不再以美國總統身分使用Twitter時，代表將可能與一般民眾接受相同的推文內容審查標準，一旦出現不當推文內容，可能面臨被刪文或因為嚴重違規而遭禁用。

▼▼▼特朗普近日不停就選舉結果在Twitter發言，包括「STOP THE COUNT」（停止點票），部分被加上標示甚至屏蔽▼▼▼

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此外，在確認拜登勝選後，包括亞馬遜、微軟、Facebook、Google等美國科技公司，均透過社群平台、官方發言管道等方式正式祝賀美國總統選舉順利完成，代表多數位於西岸，尤其在加州矽谷的科技大廠，均認為此次選情是符合預期，這點從拜登拿下加州也能證明。拜登上任後，將如何處理爭議多時的科技議題，包括科技業壟斷市場、網路隱私、如何善用網路資源帶動農村經濟等等，也頗受各界矚目。

尤其，過去特朗普推動多項政令均對美國科技大廠的全球業務產生巨大影響，其中包含限制簽證影響科技業者對外來人才的聘用，以及要求美國聯邦通信委員會（FCC）介入調查是否應重新調整《通訊規範法》第230條，迫使科技業者必須為使用者透過其網路平台服務發文內容負責，而不能以法條作為避責工具。

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不過，紛擾多時的總統大選結束後，美國科技巨頭依然面臨先前多達449頁的反壟斷調查，其中包含Google如何透過金錢交易確保本身搜尋引擎競爭優勢、蘋果如何藉由App Store控制市場、以及亞馬遜掌控電商市場發展等議題。

雖然目前尚無法確認拜登正式上任後，是否會持續要求這些科技業者將業務拆分，但依據拜登的政見及過去發言，顯然較不傾向拆分科技業者業務內容的做法，而希望透過監管方式限制科技公司所握權力。

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