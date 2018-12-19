日本政府封殺華為　對手機市場勢必造成影響

華為手機在日本發展如日中天，惟日本政府近日突然宣布禁止華為參與政府通訊設備事業，各大手機通訊商亦同時宣布跟隨。雖然封殺不包括手機零售，但禁令必然會影響市場信心，動搖日本手機市場。

華為在日本佔有一定市場，尤其是非鎖機的SIM-FREE市場中，華為實質佔Android機的首位。（視覺中國）

華為自2014年起正式進軍日本手機市場，在短短數年內成功搶佔日本手機佔有率。根據日本MM總研2018年第3季手機售賣數據，Android手機中華為緊隨SHARP、SONY、三星排行第四位，但在SIM-FREE（非鎖機）市場中華為則排行第一。華為在日本手機市場市佔率十分高。

華為乘日本廉價手機市場迅速發展

華為在日本快速搶佔市場份額，主要依賴較低廉價格和高質優勢。日本因手機上台費太貴，非捆綁式的SIM-FREE手機，配搭廉價月費電話卡的市場在近年開始備受注目。特別在政府推動下，廉價手機市場在近年迅速發展，華為成功以「SIM FREE Android手機首選」定位立足，逐漸取得市場佔有率。

不過自中美貿易戰發生後，美國政府為打擊華為呼籲盟友棄用華為設備，日本政府亦在華為副董事被捕後跟隨宣布排除華為參與政府通訊設備投資。雖然封殺並不包括手機零售，但禁令必然會影響市場信心，動搖日本手機市場。

華為在周二（18日）發表聲明，反駁有關華為有「多餘」硬件，以及有「間碟軟件運作」等的報道與事實不符，聲稱會採取法律行動追究。（華為日本）

未有提供證據 日本華為聲明採法律行動

日本富士電視早前引述執政自民黨消息指出，華為設備內有「多餘」硬件，可能影響安全，部分傳媒更稱華為產品有類似「間碟軟件的動作」。但至今日本與美國政府一樣，未能提供更多相關證據。日本華為亦在周二（18日）發表聲明，反駁報道與事實不符，聲稱會向相關媒體追究法律責任。

日本軟銀（Softbank）通訊部門在周三（19日）股票首天掛牌即下挫，被指其中一個原因是軟銀曾向華為購買大量通訊設備。軟銀早前同樣跟隨日本政府，宣布終止與華為在5G通訊網絡上合作，但因軟銀過去一直有為華為代理及使用其通訊設備，有關消息衝擊投資者信心。

（綜合報道）