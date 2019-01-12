Netflix電影《Bird Box》掀玩命熱潮　美國少女蒙眼駕駛面臨被控

串流視頻網站Netflix驚悚電影、由珊迪娜布洛（Sandra Bullock）主演的《蒙上你的眼》（Bird Box），戲中角色都要長期蒙住雙眼，以逃過殺身之禍。這個蒙眼行為近期在外國爆紅，掀起一股「Bird Box Challenge」（蒙眼挑戰）熱潮，不少網民爭相模仿。 諷刺的是，電影主角蒙眼求生，現實世界的人卻蒙眼「玩命」。美國猶他州一名17歲少女周一（7日）在蒙眼駕駛時樂極生悲，發生交通意外。雖然事件中無人受傷，但她面臨被控魯莽駕駛。

這名少女在猶他州雷頓（Layton）公路駕駛時，和同車的一名16歲少年決定嘗試蒙眼挑戰。她以冷帽遮眼駕駛，但之後車輛失控撞向路邊一輛車，然後撞到燈柱上。車禍中無人受傷，不過當局表示，可能會以魯莽駕駛罪名起訴少女，最終會由縣檢察官決定，該控罪的最高刑罰是監禁半年和罰款1000美元（約7800港元）。

Bird Box Challenge：在Netflix大熱電影《蒙上你的眼》中，主角都要蒙上雙眼逃生，前往安全地方避難。（Getty Images）

雷頓警方周五（11日）在Twitter上載兩架涉事車輛的照片，可見車輛嚴重損毀，車上二人無受傷已經是萬幸。當局提醒司機切勿蒙眼駕駛，並警告可能會面臨起訴。

Netflix日前亦在Twitter提醒，切勿模仿相類似的蒙眼挑戰，小心受傷。

Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2 — Layton Police (@laytonpolice) 2019年1月11日

《蒙上你的眼》由珊迪娜布洛（Sandra Bullock）主演，描述一股神秘力量要殲滅人類，萬一你看到「它」，就要奉上自己的性命，所以主角為求生存下去，蒙上雙眼逃往唯一可能安全的地方避難。不過現實卻有人以蒙眼挑戰「玩命」，也有網友在「挑戰」時，不慎把小孩撞向牆上。

This is an example of why the Bird Box Challenge isn’t a family activity. 😂



#BirdBoxChallenge pic.twitter.com/i4RmtpuuAL — Cameron Grant (@coolghost101) 2019年1月3日

（綜合報道）