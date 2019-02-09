IKEA美國銷售世界地圖惹爭議　新西蘭為何老是不見

瑞典宜家家居（IKEA）即將「登陸」新西蘭，在奧克蘭（Auckland）開設新分店。然而，IKEA美國華盛頓分店所出售的世界地圖卻沒有新西蘭的蹤影。事件在網上引發熱議，宜家其後發表聲明致歉，並承諾撤走涉事產品。

事緣美國社交網站Reddit一位名為「Jibbles666」的用戶，發現華盛頓一間宜家家居出售的世界地圖竟然沒有新西蘭。他拍下這張有錯漏的地圖，上載至Reddit一個名為「MapsWithoutNZ」（暫譯：無新西蘭的地圖）的討論區。

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事件引發網民熱議，有用戶留言道：「我想知道他們是否會在奧克蘭的宜家家居出售這款地圖。」另有新西蘭民眾感到憤怒：「這到底是怎麼回事？IKEA賣的世界地圖忘記整個國家#新西蘭是存在的！！！」也有網民指要對宜家家居公平，稱「不難忘記新西蘭」。

宜家家居事後發聲明致歉：「IKEA有責任確保所有產品的圖案正確和合規，我們對涉事產品BJÖRKSTA世界地圖上出現的錯漏感到遺憾及抱歉。我們將採取必要行動，逐步撤走該款產品。」

這已經不是新西蘭第一次從地圖上消失。事件也不一定只發生在零售貨品之上。華盛頓史密森學會自然歷史國家博物館（Smithsonian Museum of Natural History）的世界人口地圖也缺少新西蘭。

新西蘭政府相當有幽默感，旅遊局採用國家常常「被遺忘」的意念拍成旅遊宣傳廣告，邀請總理阿德恩（Jacinda Ardern）與喜劇演員達比（Rhys Darby）出演，發起「讓新西蘭出現在地圖上」（# GetNZonthemap）運動，吸引旅客前往當地旅遊。

（英國廣播公司）