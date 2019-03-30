蘋果宣布AirPower胎死腹中　產品無法符合要求成要害

蘋果公司在2017年的發布會上曾表示計劃推出無線充電器AirPower，並希望可以在2018年面世。不過該公司周五（29日）罕有地承認AirPower的開發計劃已經中止，指出未能解決充電器過熱是致命原因。

AirPower的概念是利用充電墊為iPhone手機、Apple Watch和AirPods耳機同時進行無線充電，蘋果當時聲稱產品在2018年上市後，為用家提供一個「世界級無線充電方案」。

蘋果的聲明指，開發團隊至今認為產品未能符合要求，因此經過多次嘗試後，最終決定停止有關計劃，但沒有進一步解釋AirPower的「死因」。該公司主管硬件開發的高級副總裁里喬（Dan Riccio）為此向一眾充滿期待的用家致歉，但強調公司對於無線充電的前景充滿信心，並致力推動無線體驗技術。

蘋果公司在2017年宣布開發AirPower無線充電器，並希望可以在2018年推出市面，與三星、華為等主要對手一較高下。可惜開發部門未能解決充電墊過熱問題，蘋果最終在2019年3月底決定中止計劃，亦是該公司罕有地叫停未發售的產品。（Getty Images）

外界一直對它的質素感到懷疑，AirPower並沒有在2018年多場產品發布會出現，蘋果內幕專家格魯伯（Jon Gruber）表示，多名工程師看過它的設計後，都認為產品不可行，現在證明了他們一語中的。

蘋果為AirPower劃上句號，意味該公司在無線充電技術落後於三星、華為等競爭對手，但用戶可以繼續使用非蘋果產品作無線充電。順帶一提，蘋果在最新的AirPods包裝上仍有提及與AirPower聯乘，未知之後會否刪除有關內容。

（綜合報道）