IKEA「借宿一宵」風氣禁之不絕　Overnight Challenge愈見瘋狂

談起瑞典家具品牌宜家家居（IKEA），相信大家都會想到家具、熱狗、瑞典肉丸和接骨木花果汁，但對於部分網絡紅人而言，IKEA卻是個「呃Like成名」的好地方。 馬來西亞上周四（28日）兩名少年為搏出位，偷偷躲在當地一家IKEA「借宿一宵」，期間在Facebook上載照片大肆「炫耀」，結果雙雙被捕。 「過夜挑戰」的風潮自2016年席捲全球，甚至蔓延到香港。雖然時隔2年多，情況仍是禁之不絕，甚至還變本加厲，令執法部門和宜家家居大傷腦筋。

IKEA過夜挑戰：在IKEA過夜的奇怪風氣蔓延世界各地，不少網絡紅人在YouTube上影片，拍攝自己如何在店內隱藏和度過晚上。（YouTube截圖）

馬來西亞檳城巴都加旺（Batu Kawan）兩名17歲華裔中學生上周四（28日）晚上8時進入當地一間IKEA，在晚上10時店舖打烊後繼續躲在櫥櫃，到深夜在店內亂逛和錄影。

翌日清晨6時，他們被保安員發現後，由警員帶署調查，扣留一晚後獲釋。檢方將決定是否提控。警方表示，他們是模仿雪蘭莪州另一女子夜宿IKEA的做法，少年亦承認這是為了在社交媒體炫耀，展示自己的勇氣和有能力避開保安巡邏。

IKEA過夜挑戰：兩名比利時少年2016年躲進IKEA過夜，期間拍攝的影片獲多人瀏覽，此後大批青年爭相仿效。圖中可見其中一名少年大模廝樣躺在床上看故事書。（YouTube截圖）

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始於2016年 比利時少年帶頭

IKEA的店舖一般有多個陳設示範的空間，房間、廚房和浴室等場景設施應有盡有，面積大加上間隔多，活像個迷宮和遊樂場。

2016年7月一個晚上，比利時少年范埃克（Florian Van Hecke）和蓋爾納爾特（Bram Geirnaert）為求刺激，進入當地一家IKEA躲在衣櫥最少3小時。待店舖關門後，他們在店內四處遊玩、在床上亂蹦亂跳，天亮時又躲回衣櫥，之後成功離開。

他們將過程剪輯成影片，並上載至YouTube，不消5個月便獲得超過180萬點擊率。結果來自美國、加拿大、英國、荷蘭、日本、澳洲和波蘭等地青年爭相仿效，還為這種行為命名為「IKEA Overnight Challenge」（IKEA過夜挑戰）。

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北京與香港 都有人夜闖IKEA

瑞典兩名14歲少女打算在延雪平（Jonkoping）的IKEA過夜但被保安發現，後來因年紀太小而被「放生」。另外兩名15歲瑞典少女，成功躲進櫥櫃後卻因太害怕而不敢出來，最終被清潔員工發現並帶往警署。2018年2月，英國一名11歲男孩據報失蹤，但警員後來在IKEA店將他尋回。

中國北京2016年12月一對網上主播在IKEA的四元橋店過夜，還聲稱是借鑑國外活動，回憶童年時在衣櫥捉迷藏的經歷。

2018年7月，香港有3男1女在非營業時間走進IKEA銅鑼灣分店「過夜」，期間取出商品拍攝，並上載照片和短片到Instagram和網上討論區，警方接案後調查。

IKEA過夜：3名香港青年夜闖銅鑼灣的IKEA，還拍下照片上載至Instagram。（資料圖片）

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玩家愈玩愈瘋狂 主題樂園也成目標

雖然IKEA公司表明「過夜」有機會觸法法例，部分地區如馬來西亞等更可能會判監。惟網絡效應下，這股風潮變本加厲，「挑戰者」行徑也愈來愈瘋狂。例如有人在店內舉行「深宵派對」、隨便留下金錢便自取食物、更有人爬到高處跳下，險象環生。

「挑戰者」甚至還開始闖進沃爾瑪（Walmart）等超級市場，麥當勞、主題樂園和游泳池等地方，並將他們的「任務」改名為「24 Hour Overnight Challenge」（24小時過夜挑戰），可謂將這種「踩鋼線」的做法提升到一個風險更高的層次。

「挑戰」或危及安全 而且違法

在網絡盛行的年代，用家容易受「讚」和點擊率影響，一窩蜂去做相同的事情。以YouTube和Instagram上的各種挑戰（Challenge）為例，部分的確是有趣兼具話題性，但諸如「過夜挑戰」等可能犯法的行徑。「Kiki Challenge」和「Tide Pod Challenge」（吃洗衣膠囊挑戰）等可能危及自身健康與安全，加上片段可能只是網絡紅人們的「擺拍」，一般人實在不應模仿。

（綜合報道）