【告別平成】首引日本古籍　新年號「令和」出自《萬葉集》梅花歌

日本公布了新年號「令和」，新年號會在5月1日，隨德仁皇太子登基取代平成年號正式使用。2019年將成為令和元年。 令和是日本自古使用年號以來，首次採出自日本古籍的年號。令和出自的《萬葉集》，和出自典故背後的故事又是甚麼？

新年號發表後，安倍晉三親自解釋令和的意思。（Getty Images）

首相安倍晉三在官房長官菅義偉發表新年號後，親自對新年號的意思作出解釋。安倍表示新年號有「懷着對和平時代的感激，決心走向充滿希望新時代」，與「人們彼此相愛，文化就會誕生」的意思。

出自大伴旅人的梅花歌

令和取自日本的《萬葉集》，第五卷的梅花歌卅二首：「初春令月，氣淑風和」。

《萬葉集》是日本現存最早的詩歌總集，收錄由四世紀至八世紀4500多首長歌、短歌，共計二十卷，而梅花歌是大伴旅人的作品。

大伴旅人是日本奈良時代的政治家與詩人，他在神龜5年（728年）因朝庭政爭牽連被貶，前往九州大宰府任官，梅花歌是他在擔任九州都督時寫成。大伴旅人受到老莊思想的影響，作品充滿對生活的滿足及對現實慾望的追求，如「人而不飲酒，只見似猴猿」是大伴旅人的著名詩句之一。

▼梅花歌卅二首全文

天平二年正月十三日，萃于帥老大伴旅人之宅，申宴會也。于時，初春令月，氣淑風和。梅披鏡前之粉，蘭薰珮後之香。加以，曙嶺移雲，松掛羅而傾蓋，夕岫結霧，鳥封穀而迷林。庭舞新蝶，空歸故鴈。於是，蓋天坐地，促膝飛觴。忘言一室之裏，開衿煙霞之外。淡然自放，快然自足。若非翰苑，何以攄情。請紀落梅之篇，古今夫何異矣。宜賦園梅，聊成短詠。

九州太宰府觀光列車「旅人」，旅人名字就是取自著名詩人大伴旅人。（日本國家旅遊局）

原文中「初春令月，氣淑風和」意思為「早春的月亮是美好的，空氣是美麗的，風是舒暢的」，是對早春的風貌描寫。

730年當初政爭的權臣倒台，大伴旅人被召回京升為太納言，次年升為至正二位，但不久後病逝。享年67歲。

今天日本九洲的太宰府市，就是大伴旅人在九州期間，留詩最多的地方。而太宰府市的觀光列車「旅人」，正是為紀念大伴旅人而起的名字。

新年號發表，東京有途人駐足大電視前見證歷史一刻。（視覺中國）

「令」非常用字 日本人希望新時代和平

不少日本人對新年號都感到意外並滿意，與昭和中的「昭」相同，「令」字在過去年號中未曾使用，且日本姓氏中亦甚少看見。但因「和」字在日本有「和平」、「和諧」等的意思，在日本放送協會（NHK）的現場訪問中，不少人流露着新時代會是和平之年的希望。

「令」在日語中羅馬字拼音是「Rei」，因此相信英語將簡稱「R」，令和元年將會是R01年。

新元號發表當刻，東京車站、新宿車站等設有大電視的附近聚集多人。NHK亦報道，首相官邸的Twitter帳戶有超過46萬人觀看直播，Youtube頻道亦有21萬人觀看。