【日本新年號】「令和」引發網民創作潮　年號竟與18禁意思有關？

日本政府於4月1日公布新年號為「令和」，將於5月1日正式生效，取代現時年號「平成」。消息一出後，隨即於網上引起極大迴響，不少網民發揮無窮創意慶祝新年號誕生。

例如創作一系列「翻轉字體」的日本著名藝術家野村一晟，就於新年號公布後，隨即於Twitter分享自己成名的「翻轉字體」作品，巧妙地將「平成」及「令和」結合。



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平成最後蝦碌事



除了一般書法及畫作慶祝「令和」誕生外，有網民亦二創NHK電視台直播時的失誤：在年號宣布一刻，寫上年號的板子，竟被手語翻譯遮擋著...

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令和18年 = 18禁！？



當日本內閣官房長官菅義偉宣佈「令和」（れいわ REIWA）為新年號後，網民紛紛立刻聯想到「18禁」，因為日本年份英文簡寫，除阿拉伯數目字外，還會取年號的首個英文字作開頭，如令和18年就變成「R18」，即18禁的意思。也就是說到2036年，即令和18年，就是日本18禁之年。「令和18年」、「R-18」等字眼也火速登上Twitter日本流行趨勢榜。



而今年為令和元年，即為「R1」，與明治R-1乳酪撞名，有網民亦馬上找出R-1至R-18的撞名商品及標籤。



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