Amazon與南美八國爭拗7年　只為一個「.amazon」域名

美國龍頭企業Amazon（亞馬遜）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子離婚的新聞，在全球鬧得熱哄哄之際，Amazon也有另一宗麻煩事。 這間公司與南美洲亞馬遜流域8個國家爆發爭拗，自2012年起至今長達7年，背後竟然只為一個頂級域名「.amazon」。他們在如何分配使用域名的問題上，爭持不下，Amazon曾向8國發動金錢攻勢，同樣不果。 夾在中間的國際機構「互聯網名稱與數字地址分配機構」（ICANN），兩邊不是人，決定要求雙方最遲在下周日（4月7日）交出和解方案。目前還未知兩方能否達成共識。

頂級域名是網址的一部分，大眾熟知的有「.com」、「.net」、「.org」等。國際機構ICANN後來開設更多不同頂級域名，容許大公司把企業名字設為頂級域名，於是便出現了「.amazon」，但也造成Amazon與南美國家的爭拗。

這8個亞馬遜流域的國家包括巴西、哥倫比亞、玻利維亞、厄瓜多爾、圭亞那、秘魯、委內瑞拉及蘇里南。她們認為Amazon是指8國所屬的地理區域，沒理由讓一間公司獨佔頂級域名，斥這是影響她們的「主權」。

Amazon域名戰爭：Amazon既是公司名，也代表亞馬遜雨林地區，讓域名「.amazon」也掀起各方爭拗。（Getty Images）

南美8國：共用域名

南美8國要求與Amazon共用「.amazon」頂級域名。按她們的方案，Amazon可以使用與公司商業利益有關的域名，例如是books.amazon、kindle.amazon等。

南美國家則可以使用與文化傳統有關的域名，例如是tourism.amazon等。8國甚至提出與Amazon共同成立一個委員會，處理有關域名的問題。

Amazon域名戰爭：南美洲亞馬遜流域8個國家不滿企業Amazon「壟斷」頂級域名「.amazon」。（視覺中國）

Amazon：發動金錢攻勢但不果

Amazon並不願意，指在使用頂級域名一事上，不希望變得混亂。

該公司拋出的方案，是讓南美國家都使用2個英文字母的簡寫，再配上「.amazon」，例如巴西可以使用「br.amazon」域名。公司又提出，若這些南美國家想要推廣文化的話，Amazon會支持他們開設其他頂級域名，例如「.amazonia」、「.amazonas」等。

Amazon甚至發動金錢攻勢，2018年直接遊說南美國家指，若然她們願意妥協，向她們送贈價值達到500萬美元的大量Kindle電子書閱讀器及其他虛擬寄存服務。但南美8國也直接向Amazon說不。

Amazon域名戰爭：國際組織ICANN要求Amazon和南美八國最遲在4月7日交出和解方案。圖為ICANN一個會議。（ICANN Twitter）

ICANN夾在中間

國際機構ICANN作為「和事佬」，要求雙方最遲在下周日（4月7日）交出和解方案。但若然兩方未能在限期前得到共識，Amazon會再有2個星期時間申辯，之後ICANN便要作出最後決定。

ICANN本身是來自美國的機構，專家認為這正是考驗ICANN獨立程度的時候。美國前副助理國務卿塞普爾韋達（Daniel Sepulveda）指，ICANN若然忽視巴西等國的憂慮，有可能遭到咎病。

類似爭議並非首次發生，這種公司企業名字與地方名字相撞的情況，過去也曾出現。例如在2013年，美國服務品牌Patagonia申請「.patagonia」頂級域名，但名字與南美一個地區相同，阿根廷與智利都站出來抗議，Patagonia最終取消申請。

（綜合報道）