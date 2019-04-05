【Amazon創辦人離婚】貝佐斯保全球首富頭銜　前妻勢成第三大富婆

美國巨企亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）周四（4日）宣布確定離婚協議，麥肯齊將持有4%亞馬遜股份，預計將令她一躍成全球第三大女富豪。貝佐斯則保留12%亞馬遜股份，繼續成為最大股東，並保住首富地位。

麥肯齊和貝佐斯原本共同持有16%亞馬遜股份，離婚程序正式完成後，麥肯齊將保留二人共同持股份中的25%，即相當於4%亞馬遜股份。以公司現有市值計算，這些股份價值約360億美元。

這個安排將令她一躍成全球第三大女富豪，僅次於歐萊雅集團（L'Oreal）和沃爾瑪（Walmart）的繼承人。

貝佐斯則保留12%亞馬遜股份，價值約1070億美元，繼續成為最大股東，並保住其對公司的控制權，以及全球首富地位。麥肯齊亦會將自己亞馬遜股份的投票權交予貝佐斯。她所有的《華盛頓郵報》（Washington Post）和太空探索公司藍色起源（Blue Origin）權益亦會留給貝索斯。

貝佐斯和麥肯齊分別發文，感謝身邊各人在過程中向二人提供協助和支持。他們表示，期待未來二人作為朋友以及身為三子一女的家長的關係。預計離婚程序90天內正式完成。

pic.twitter.com/oFGWPkK3dB — Jeff Bezos (@JeffBezos) 2019年4月4日

pic.twitter.com/OJWn3OOLS6 — MacKenzie Bezos (@mackenziebezos) 2019年4月4日

貝佐斯與麥肯齊1月發表聯合聲明，宣布二人決定結束25年的婚姻關係。聯合聲明表示，「正如我們的家人和親密朋友所知，經過長時間對愛的探索和試行分居後，我們決定離婚，並會繼續以朋友的身份一起生活」，又指如果他們25年前就知道大家會分開，他們仍然會決定在一起。二人育有4名子女。

美國小報《國民問詢報》（National Enquirer）報道，貝佐斯與舞蹈真人騷《舞林爭霸》（So You Think You Can Dance）前主持桑切斯（Lauren Sanchez）發生婚外情，男方曾向桑切斯發送自己下體的照片，但照片實在露骨到無法刊印出來。貝佐斯與《國民問詢報》之間的對戰更與總統特朗普扯上關係。

（美聯社／華盛頓郵報）