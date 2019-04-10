【黑洞照片】霍金畢生致力研究　惜無緣見證歷史一刻

人類拍得首張黑洞相片周三（10日）晚上揭曉，只是英國已故物理學家霍金（Stephen Hawking）已無緣見證這個歷史時刻。 霍金生前曾多次向全世界發出警告，稱尋找外星文明非常危險，若外星人來到地球可能會帶來一場災難。然而不止一次開腔反對探索外星文明的他，並無反對科學家為黑洞拍照的計劃。如他仍然在生，這張黑洞照片應會令他十分興奮。

霍金一生研究宇宙論及黑洞，致力解開宇宙奧秘，證明廣義相對論的奇性定理和黑洞面積定理，提出黑洞蒸發現象以及無邊界宇宙模型。他生前沒就黑洞拍照計劃予以阻止。當然，以他對黑洞進行的深入研究看來，他應是樂見其成。

荷蘭奈梅亨大學（Radboud University Nijmegen）的法爾克博士（Dr. Heino Falcke）就黑洞照片公布發表相關意見時也提到霍金：「我們所看到的一切都完全符合相對論的預測。我們都從理論上思考過這些事情，霍金或會跟我有同相的反應。這絕對是個令人激動的時刻，只是他早了一點離去，無法看到這個。」

霍金學術成就舉世公認，卻因其研究成果現時難以證實，令他一直無緣摘下諾貝爾獎桂冠。他曾在2016年說已找到證明其黑洞理論的方式，認為自己終可得獎，然而最後還是帶着遺憾離世。

霍金2016年出席英國廣播公司（BBC）主辦的里斯講座（Reith Lectures），曾說只要證明「霍金輻射」存在，他就可獲頒諾貝爾獎。不過他也表示，未必能在有生之年可見到它的證明。

他在1970年代提出「霍金輻射」理論，即黑洞因輻射而逐漸萎縮變小直至消失，但是因逃離黑洞的輻射難以捉摸，這理論很難證實。

如今人類已拍到黑洞第一張照片，意味着我們朝着解開更多有關它的謎題又邁進一小步。霍金倘在天有靈，相信他也會為這張照片感到高興吧。

（綜合報道）