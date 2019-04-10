【黑洞曝光】首張黑洞照片揭曉　科學家：絕對的怪物

人類首張黑洞相片周三（10日）晚上揭曉，6個城市包括台北、東京等同步直播記者會。科學家形容這個位於M87星系的黑洞質量極大，是絕對的「怪物」（monster）。

此為科學家揭曉的首張黑洞照片：

黑洞首張照片：科學家在記者會上公布首張黑洞照片。（Event Horizon Telescope Facebook）

據有份參與項目的荷蘭奈梅亨大學（Radboud University）教授法爾克（Heino Falcke）介紹，這個黑洞位處M87星系，質量達到太陽的65億倍，也是科學家認知中最具質量的黑洞之一。

法爾克形容它絕對是「怪物」（monster），是宇宙中的重量級冠軍黑洞，又指它就像一個火環（ring of fire）。

科學家：證實愛因斯坦的預言

中國科學院上海天文台研究員袁峰指，「現在看到的照片大體來說有兩個部分，嚴格來說是兩個結構。」

他指一部分是中心區域不太發光的陰影，另一部分是圍繞這個陰影的發亮圓環。

他稱，圓環發的光，就是從「吸積盤」（Accretion disk）上發出，而黑色的陰影要比黑洞本身要大幾倍，這證實了愛因斯坦廣義相對論的預言。

袁峰又指，照片上的黑洞距離地球有5000多萬光年，照片上是它5000多萬年以前的樣子。

這個「事件視界望遠鏡」（EHT）的計劃，由全球約200名科學家聯手合作。在計劃中，科學家把各地天文望遠鏡連接組合，以建造一個超巨型的望遠鏡虛擬網絡，這些望遠鏡分別位於美國、墨西哥、智利、法國、格陵蘭島和南極。科學家形容，這就好比「如地球一樣大」的超巨型望遠鏡，為黑洞「拍照」。

黑洞首張照片：科學家在記者會上展示有關黑洞的模擬動畫。

黑洞照片：圖為2017年科學家發放有關黑洞的模擬圖像。（路透社）

台灣中央研究院與歐盟委員會均透過YouTube直播記者會。

由於黑洞自身不發光，難以直接觀測，故此這次科學家所「拍攝」的，其實是黑洞的「陰影」，並且花費了約2年時間「沖曬」照片。