美國青年不滿遭「好人當賊辦」　向蘋果索償78億元

美國紐約一名青年周一（22日）入稟當地法院，指控蘋果公司誤把他當作盜賊，還透過臉部辨識系統誤指他在多個地方犯案，導致他無辜被警察拘捕，決定向蘋果索償10億美元（約78億港元）。

居於紐約的18歲男子巴赫（Ousmane Bah）在狀書提到，自己2018年11月遭紐約警方拘捕，他被指涉嫌在美國多間蘋果專門店偷竊。

但警員之後對比他與其中一間蘋果專門店的閉路電視片段後，發現巴赫與疑犯的樣子根本不相似；另外巴赫遭懷疑2018年5月在波士頓犯案，但他也有不在場證明，指自己當時正在曼克頓出席高中舞會。

巴赫表示，他曾經遺失一張沒有附照片的學習駕駛執照，認為可能遭賊人利用，懷疑賊人曾在蘋果專門店盜用過他的身份，然後蘋果利用臉部辨識系統找出疑犯時，錯誤地以為巴赫就是在多間蘋果店犯案的疑犯。

狀書指出，巴赫為了澄清這宗莫須有的指控而感到心力交瘁，又指蘋果利用有關技術追蹤疑犯，令人質疑該公司或在用戶不知情下，秘密分析他們的臉孔。

目前除了新澤西州外，多個州份已經撤銷對巴赫的起訴。而蘋果和同樣被到為被告的網絡安全公司Security Industry Specialists Inc.，則拒絕回應巴赫的指控。

（彭博社／紐約郵報）