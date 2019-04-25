【電子奶嘴】世衛建議：幼兒每日使用電子熒幕不應超過1小時

在現今電子世代，不少家長都會將智能手機及平板電腦化為「電子奶嘴」，用來安撫或娛樂孩子，惟不少研究指出，這不但可能導致兒童近視加深，更可能會令他們腦部發展遲緩。 世界衛生組織（WHO）周三（24日）首次就嬰幼兒使用電子熒幕發表指引，建議他們每日使用電子熒幕的時間不應超過一小時。

電子奶嘴：世界衛生組織建議，一歲以下的幼兒完全遠離電子熒幕；2至4歲的小童每日最多一小時，而且愈少愈好。（法新社）

一歲以下完全遠離熒幕

當子女又哭又鬧時，電話、平板電腦或電視等電子產品，可謂父母的「法寶」，子女乖乖吃「電子奶嘴」同時，成人又可以靜靜休息，不過這些電子產品一直被指是「糖衣毒藥」，對小朋友禍害深遠。

世界衛生組織（WHO）周三（24日）首次就此發布指引，列明使用電子熒幕包括看電視、影片，以及玩電腦遊戲，並建議一歲以下的幼兒完全遠離電子熒幕；2至4歲的小童每日最多一小時，而且愈少愈好；指引同時強調兒童應該避免在睡覺前使用電子熒幕。

電子奶嘴：世衛指引強調，兒童應該避免在睡覺前使用電子熒幕。（Getty Images）

幼兒久坐不動或引致健康欠佳

世衛表示，要避免幼兒久坐不動，5歲以下的幼兒應養成良好生活習慣，多做體能活動及有充足睡眠，預防日後出現肥胖及其他疾病。

有專家對此不表認同，認為世衛的指引是將「運動」及「使用電子熒幕」二元對立，並未有考慮電子媒體的好處。但無論如何，取得平衝才是最重要，作為成人及父母，理應很清楚。