日本新幹線ALFA-X試驗車亮相　挑戰世界最高速跟中國高鐵鬥快

JR東日本周四（9日）首度公開最新款新幹線E956形「ALFA-X」的試驗車。列車會在5月起在東北新幹線路段試運，目標營運速度時速360公里，挑戰世界最高的高鐵營運速度。 此速度將會超過中國最新高鐵復興號的營運時速350公里。

繼12月公開了車頭後，JR東日本在周四首次公開了整架ALFA-X新幹線的試製車。ALFA-X全稱「Advanced Labs for Frontline Activity in rail eXperimentation」，即鐵路試驗先導技術實驗室的意思。列車特色是非常長的「鼻子」，用意是減輕列車高速進入隧道時產生的壓力，同時降低噪音。列車亦載有先進的避震技術，可防止列車在運行期間遇上地震時出軌。

ALFA-X新幹線列車前方的駕駛室。（Getty Images）

新列車預定會在5月起在東北新幹線路段試運，報道指試運約每星期兩次，在深夜時分行駛仙台至新青森間的路段。整個試運預定至2022年3月。

新列車目標營運速度是時速360公里，試運時會提速至400公里。日本目前現役新幹線最高速度，是來往東京至九州博多的N700系「希望號」，營運時速300公里。中國最新高鐵復興號營運時速為350公里，若ALFA-X營運速度達360公里，將是世界最高速。

（綜合報道）