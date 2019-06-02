【維密隕落】新興內衣品牌急冒起　從素人Model到「我不是天使」

馬甲線、蜜桃臀、A4腰、大長腿……倘若你符合以上標準，很有可能你已經具備成為「女神」的條件，又或者，你已有無數人拜倒石榴裙，是君子好求的窈窕淑女。 一手創造內衣市場的美國著名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）每年都會舉行內衣時裝展，婀娜多姿的「維密天使」穿上性感內衣，向世界展露驕人的身材。時裝展曾大受歡迎，或男或女都無一不希望女伴或自己能夠如天橋上的超模一樣，擁有完美身形和過人氣質。維密銷量稱霸，反映大眾對品牌的追捧。 但所謂燕瘦環肥，現代人對美麗或者開始有不同的定義。維密銷量倒退之際，愈來愈多新興內衣品牌從後趕上。這些品牌都標榜「身體自愛」（body positivity），而不是維密主張的「性感」，反而創造出一個內衣市場的新世界。

維多利亞的秘密：一年一度的內衣時裝展是時裝業界的盛事，可惜如今收視已大不如前。（Getty Images）

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維多利亞的秘密母公司高層在訪問中，表明拒絕接受大碼和跨性別模特兒試鏡，並嘲諷新興內衣品牌ThirdLove指，「我們不是任何人的『第三春』（third love）……維密由起初已一直是女士的初戀。」

言論引起ThirdLove大反擊，創辦人兼行政總裁察克（Heidi Zak）在《紐約時報》刊登全版廣告，寫道：「我們或者不是女士的初戀，但會是她們的最後所愛。」她續指，「維密的時裝展或者是場『幻想』，但我們活在現實。我們的現實是，女士在現實生活中穿上內衣工作、餵哺母乳、做運動、照顧患病父母和服務國家。」

察克的說法，正正帶出內衣市場在「身體自愛運動」（body positivity movement）下的改變。

維多利亞的秘密：很多新品牌如ThirdLove不再用超模作招徠，反而用實實在在出現在現實生活的做模特兒。（Facebook：ThirdLove）

超模「堅離地」 新一代人愛素顏不P圖

「身體自愛運動」提出人要接受自己的身體，持正面態度看待，同時挑戰社會對身體所賦予的價值判斷。

在維密網站上，你會看到「完美身段」的字眼，而這正正是「身體自愛」概念不認同的觀點。芝加哥顧問公司Female Factor行政總裁貝內特（Bridget Bennet）指，美麗的理想概念在現代女性中找不到共鳴。以往她們上載相片時，都會用美圖工具將美化外表，但如今有愈來愈多人以標籤強調「無濾鏡」（#NoFilter），不介意張貼素顏或者是剛醒來的相片。品牌定位專家比爾斯（Mike Bills）認為，現今的年輕女性喜歡反映真實的產品。

正因如此，新興的內衣品牌不再用超模作招徠，廣告上的全是一個又一個「素人」。有白人、黑人、黃種人、年輕人、中年人、老年人、較豐滿的、較纖瘦的……甚至有失去一隻手臂的，也有肚皮留有疤痕的。美國品牌Cacique更以「我不是天使」（I'm No Angel）為名作宣傳，與「維密天使」打對台。

我的身體是一份藍圖，你可以跟隨上面的標誌，我很喜歡。（I like that my body is a road map and you can follow the signs.）

我並不完美。坦白說，我不想完美。（I am not perfect. And honestly, I don't wanna be.）

維多利亞的秘密：很多新品牌提供多個尺碼。例如ThirdLove則提供多達78個尺碼，由AA級至I級，下圍尺碼由28至48，並設有半碼。（Facebook：ThirdLove）

太大或太小？ 「真胸」最自在

不但宣傳手法有改變，實際產品也不再一樣。以往，集中型上托內衣（push-up）和塑造「事業線」的能力一直是內衣業界的「王牌」，但那些本身是有豐滿身材的女士卻未有受照顧。

新成立的內衣品牌CUUP提出，D級或尺碼更大的內衣，所需用來承托胸部的物料較昂貴和複雜。因此不少品牌只會製造15至20個尺碼，比起製造逾30個尺碼簡單和便宜，也因而向女士灌輸胸部「太大」或「太小」的觀念。

舉例來說，維密提供33個尺碼，最大至40DDD，最小是30B；而ThirdLove則提供多達78個尺碼，由AA級至I級，下圍尺碼由28至48，並設有半碼。新興內衣品牌，正正是以「向所有身形提供合適尺碼」為原則，於傳統內衣業中突圍而出，並改寫業界方向。

維多利亞的秘密：品牌定位專家比爾斯（Mike Bills）認為，現今的年輕女性喜歡反映真實的產品，這是無鋼圈、無胸墊的內衣（bralette）、運動內衣以至高腰內褲成為新潮流的原因之一。圖為位於德國柏林一間內衣店。（Getty Images）。

神奇push-up bra遭淘汰 bralette取而代之

消費者轉投真實的產品，集中型上托內衣自然成為「歷史遺物」。如今，運動內衣是第三受歡迎的內衣款式，而無鋼圈、無胸墊的內衣（bralette）、三角內衣（triangle bra）則於2016年成為主流。過去兩年，無鋼圈內衣在商店出現的次數是集中型上托內衣的兩至三倍。

丁字褲（T-back）面對的情況也類似。澳洲百貨公司大衛瓊斯（David Jones）高級內衣買手法瓦洛羅（Angela Favaloro）指，曾在00年代風靡一時的丁字褲，近年銷量停滯，反而高腰內褲（full briefs）銷量大增。她形容，「身體自愛運動」令她購入商品更留神，指消費者希望購買合適和舒適的產品。