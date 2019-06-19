飛瑞士客機恐怖氣流影片曝光　座椅拔起乘客遭拋撞機頂

保加利亞航空公司「ALK Airlines」周日（16日）從科索沃飛瑞士的一架航機遇上嚴重亂流，造成10人受傷；有乘客拍攝到當時正在分送飲料的空中服務員，連同推車直接被拋飛撞上機頂，頓時尖叫聲四起。

遇嚴重亂流時機艙情形（點圖瀏覽）↓↓↓

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這架波音737飛機周日從科索沃首都普里什蒂納（Pristina）飛往瑞士第三大城巴塞爾（Basel），機上乘客加機組人員共121人。《The Aviation Herald》報道，班機降落前30分鐘，為了躲避暴風雨而在意大利上空遇到嚴重亂流。有乘客指出，亂流嚴重到令安全帶斷裂，座椅被從地上給拔起。

乘客巴沙（Mirjeta Basha）拍攝到，一名正在發送飲料的空服人員，在亂流發生當下，連人帶着手推車被拋飛撞上機頂，車上飲料、熱水和杯子全都散落到一旁乘客身上。影片中可見，旁邊的女乘客被灑了滿臉飲料，嚇得雙手緊握不斷禱告，而她旁邊的男乘客則不斷呼喊阿拉的名字。

另有一名男子也在亂流時被拋飛，頭部撞上機頂受傷流血，《RT》報道，這名男子送院檢查證實有腦震盪，受訪時表示只記得機上乘客驚聲尖叫，然後就失去意識了。

巴沙表示，亂流持續約5分鐘，機上乘客不斷尖叫哭泣，而她先生也因燙傷被送院治療。巴沙事後也不忘大讚空服人員，在整個驚悚過程中都保持冷靜安撫乘客，態度非常專業。