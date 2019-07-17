【德銀風暴】德國強大經濟背後　銀行業何以背棄了嚴謹文化？

擁有近150年歷史的德意志銀行（Deutsche Bank）於上周日（7日）投下了一顆震撼彈。行政總裁Christian Sewing周日宣布，將進行一次重大改組計劃，在全球大幅裁員1.8萬人，並退出風險較高的投資銀行業務，也意味晉身世界級投資銀行之列夢碎，重歸「最穩陣」傳統的主流業務。 德國企業，總是予人平穩、高品質、嚴謹守規的印象。在強大的國家經濟背後，銀行業何以出了這樣的亂子？

德國是歐洲最大的經濟體，德意志銀行則是德國最大民營銀行。然而在過去十年，德銀都未能從金融海嘯中恢復過來，就算連番換將，都未能轉虧為盈，更陷入大量業務違規及洗黑錢醜聞。德銀目前在全球員工總數為92,000人，按目前計劃，2022年的僱員數目將會減少至74,000人。

1909年：總部設於柏林的德意志銀行。（Getty Images）

德銀宣布大重組，包括退出投資銀行業務，意味多年的華爾街夢碎。（美聯社）

銀行帝國 由盛轉衰

德銀將會重整經營方向，而首當其衝的將會是投資業務，包括關閉虧損的股票交易業務，並縮減債券及其他利率交易業務，負責投資業務的董事Garth Ritchie已於上周五請辭。這亦說明了德銀過去三十年努力躋身華爾街頂級投行之列的大計，已是強弩之末，放棄成為高盛（Goldman Sachs）於歐洲的競爭對手，重新聚焦於傳統業務，包括為德國和歐洲大小企業客戶提供融資。

事實上，1870年成立於柏林的德意志銀行，在1980年代是全球少數獲評AAA級的銀行，因它在二戰之後，一直採取保守的營商策略。到1989，德銀準備拓展全球業務，收購英國投行摩根葛瑞菲爾（Morgan Grenfell），欲躋身全球主要投資銀行之列。也為了跟高盛等華爾街大行一較高下，先在1994年進軍世界金融腹地紐約，再於1999年斥資102億美元（約795億港元）併入紐約的信孚銀行（Bankers Trust）。

2008年金融海嘯揭示了華爾街大行失控的放貸問題，德銀也是其一。（美聯社）

在2008年金融海嘯之前，表現一直強勁，在2007年最高峰時股價達102歐元，如今跌到7歐元左右。而金融危機其中一個主因是美國銀行業承辧太多高風險項目，唯利是圖的隨意放貸而引發的全球風暴。事後，美國司法部對大大小小的銀行作出巨額罰單，包括美國銀行的167億美元、高盛的51億美元、摩根大通的130億美元、摩根士丹利的26億美元、花旗集團的70億美元等。當美國司法部查到德銀時，也發現許多投機金融項目也是德銀有份參與，「作惡」程度不亞於上述的金融巨鱷。

在金融海嘯爆發前數年，德銀是按揭抵押證券（mortgage-backed securities, MBS）的領頭羊，然而當時德銀其實將品質不良的按揭抵押，重新包裝為金融商品售予投資者。2008年，銀行財務報告顯示虧蝕39億歐元，是德銀於過去五十年來首度錄得虧蝕。德銀及後承認在銷MBS時，並沒誠實地告知投資者MBS存在風險，涉嫌誤導投資者，終在2016年底跟美國司法部達成協議，支付72億美元（約561億港元）和解金。

具百年歷史的德銀是歐洲的老字號銀行。一名顧客在分行內數馬克。（Getty Images）

野心擴張 連環重罰致乾塘

德銀時任行政總裁Josef Ackermann表示，「我們犯錯了，正如每個人都犯過錯。」他在2012年5月辭任CEO，接任的聯席CEO Anshu Jain與Jurgen Fitschen，也在Libor醜聞（Libor Scandal）爆出後雙雙離任，事件牽涉多名德銀職員，他們涉嫌於2014至2015年間，非法操控倫敦銀行間的同業拆借利率（Libor），使德銀價值大幅提高，以至他們表面上在金融海嘯中安然度過。這宗事件也被視為是德銀風暴的起因，德銀於2015年4月被罰25億美元（約195億港元），是整場Libor醜聞中的最大額罰款。

德銀陪伴德國經歷了兩次戰敗及經濟崩壞，卻敗於自己的貪婪。（Getty Images）

及後，德銀再因與美國制裁名單上國家進行交易，被美國政府罰款2.58億美元（逾20億港元）。2017年，德銀因沒法堵截俄羅斯透過「鏡像交易」（mirror trades）清洗100億美元黑錢，遭英國及美國罰款6.3億美元（逾49億港元）。去年，紐約金融監管再向德銀罰款 2.05億美元（近16億港元），指責德銀於2007至2013年間外滙監管上過於寬鬆，當時德銀是全球最大外滙交易商。

合併方案 欲救無從

直至2015年，德銀的金融業務規模排行全球第三，但管理不善，以及眾多不當交易手法問題，飽受國際社會重罰，也自然重創銀行的信譽，股價一蹶不振。英國銀行家John Cryan於2015年7月至2018年4月出任德銀行政總裁，三年任期內，德銀股價更下挫超過一半，無疑已為今日的大地震埋一下伏筆。

為挽救德國銀行業，自2016年已傳出德銀與德國商業銀行（Commerzbank）洽談合併，如果成功，將會成為繼滙豐銀行與法國巴黎銀行後，歐洲的第三大銀行。可是談判於今年4月亦宣告破裂，雖然德國政府主張合併方案，但兩家銀行均認為成本及風險太大，德銀在考慮眾多「救亡方案」後，最終敲定今次的重大改組方案，裁減全球兩成員工。

合併方案幻滅後，德銀行政總裁Christian Sewing宣布德銀重大重組，包括全球裁員1.8萬人。（美聯社）

謹守法規的德國文化 何以消失了？

德國素來擁有傳統嚴謹的國家文化，德國企業也向來予人踏實、信譽可靠的印象，那為什麼德意志銀行這家百年老號，卻落得如斯田地？回看1989年對倫敦摩根葛瑞菲爾的收購，正是德銀由商業銀行轉型作投資銀行的第一步。

台灣實踐大學財務金融學系講座教授、花旗銀行（台灣）獨立董事沈中華前年撰文指，德意志銀行當年欲進入國際金融市場，首先要引入德國所缺乏的英國金融文化，但德銀進入英國金融市場初年並不順利，那完全是另一種金融文化，就是金融投機文化。「摩根建富從事交易的冒險性與嚴謹守法的傳統德國文化格格不入，無法被德國總部接受，甚至許多德國銀行家都聽不懂英國銀行家的金融語言。」

德銀重新聚焦傳統業務，又是否能重拾客戶信心？（美聯社）

經過十數年的努力，德銀成功由一家德國本土的商業銀行，轉型成世界級的金融巨鱷，2015年它已是世界第三大投資銀行，以及全球最大的外滙交易銀行。

不過，投機取巧或者本身就與德國的民族性格有着差異。

沈中華指出，銀行賺錢了，風險也大增，更重要的是企業文化也發生了深刻的變化。「德意志銀行以小搏大，狀似成功，但如果遇到風波，如法律糾紛和罰款，銀行流動資金就會出現窘境。」他又提到，若以*資本適足率為標準，德銀的資本是足夠的，但用*槓桿比率作標準，德銀的資本並不足夠。

*資本適足率（Bank of International Settlement ratio, BIS ratio）：以銀行自有的資本淨額除以其風險性資產總額而得的比率，各國自有標準以規範金融機構操作過多的風險性資產，確保銀行經營的安全性及財務穩健。 *槓桿比率（Leverage Ratio）：以銀行負債除以股東權益（Shareholders Equity），以衡量企業償債能力，計算公式為（短期借貸+長期借貸-現金及存款）÷股東權益。

它的高資本適足率誤導大眾認為它是一家安全的銀行，其實不然，它是一家高槓桿銀行，也即是一家承做高風險項目的銀行，所以美國金融界說它是「世界上最危險的銀行」，「貪婪使它不再是我們認識嚴謹守法的傳統德國文化」。