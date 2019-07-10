德銀陷危機　折射出歐洲銀行業處困境

德意志銀行和其他前歐洲金融巨頭的衰落給歐洲銀行業留下了一個巨大的缺口。美國的銀行正在填補這一空白，加速在該地區的市場佔領。

《騰訊證券》報道，德意志銀行近日宣佈將裁員1.8萬人，並關閉其全球股票銷售和交易業務，這是歐洲銀行陷入困境的最新跡象。歐洲銀行業的困境由來已久。在金融危機之後，德意志銀行等一些機構在削減臃腫和高風險業務方面不夠積極。緩慢的增長和負利率削弱了它們的核心盈利能力，導致它們落後于美國同行。

除了德意志銀行的大規模重組，法國興業銀行和荷蘭國際集團等銀行也在削減投行業務。一位知情人士說，滙豐控股(HSBC Holdings PLC)旗下投資銀行和交易銀行部門裁員數百人，並在這些業務的其他部門招聘人手。瑞士銀行集團(UBS Group AG)和瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)已經縮減了投資銀行的規模，並加強了理財業務，這些業務的收入穩定。

與歐洲不同的是，美國的銀行在金融危機爆發後不久，大多都清理了有毒資產。舉例來說，美國銀行的IPO承銷費用為6%至7%，而歐洲為2.5%至3.5%。這樣的收入使美國銀行得以將資源投入到全球業務中。美國銀行增加了它們在投資銀行費用中所佔的份額，而歐洲銀行則減少了它們的份額。Dealogic的資料顯示，從2010年64%的高點開始，歐洲銀行的投行傭金收入目前下滑到總營收的55%。2010年，美國銀行彼時的傭金收入僅佔總營收的28%，如今卻提升到了39%。