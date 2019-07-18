Iron Man馬斯克新搞作　「人腦遙控電腦」不是夢

科幻漫畫《攻殼機動隊》內的未來世界，人類可隨意改造身體，加裝機械義肢，甚至以人腦連接電腦……回到2019年的今天，以大腦遙控電腦或控制機器，可能也不再是幻想。 被譽為真人版「鐵甲奇俠」（Iron Man）的Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），多年來涉足電動車、太空探索技術、太陽能，以至人工智能（AI）等多個創科領域，當中成立兩年的神經科技公司Neuralink可謂非常神秘。 馬斯克7月16日在三藩市一個活動上，宣布Neuralink在人類大腦植入裝置的研發上有新進展，可望研發出無線操作電子器材的裝置。

Neuralink：裝置的原理是以植入在頭內的幼細絲線與感應器，偵測腦部活動，再配合無線傳送的方式，將指令傳送到電子設備（圖源：Neuralink）

植入感應器 藍牙遙控電腦

Neuralink的人腦接電腦研究，原理是植入極幼細的絲線及微小的感應器到人體，裝置會偵測腦部活動，再配合無線傳送的方式，將指令及數據連接電子設備，達至以大腦操控電腦。主要的裝置有：

1. 電極幼線：比頭髮更幼，帶有多個電極並具彈性，主要連接大腦及感應器 2. N1感應器：偵測腦部信號的晶片 3. 外置處理器：外形似藍牙耳機，放在耳後負責無線傳送數據 4. 機械臂：手術時負責植入電極幼線及感應器

醫生會先在頭部鑽開一個小洞，機械臂再植入電極線及「N1感應器」，最多可放置10個。

所得的數據會經放在耳後外置處理器，以藍芽的方式傳到手機或電腦，達成無線操作電子器材。

Neuralink：N1感應器體積細小，能偵測腦部活動（圖源：Neuralink）

▼想看各主要裝置的相片，請即按以下圖輯：

連線鼠腦初步成功 冀實現「AI共生」

報告指，在19個老鼠實驗中成功率達87%，惟目前仍需用USB接頭連線讀取大腦資訊。Neuralink強調，下一步就是設計無線版本。馬斯克表示：「晶片接口將會是無線，所以沒有任何電線從你頭上伸出來。」他又透露曾在猴子身上做實驗，成功讓猴子用大腦控制電腦。

Neuralink：目前測試的老鼠仍需用USB連接，以讀取大腦資訊（圖源：Twitter）

Neuralink正研究向美國食品及藥物管理局（FDA）申請許可，希望最快2020年作人體臨牀測試，並希望日後能以激光微創手術為頭部開洞，以減輕痛楚。

馬斯克坦言，希望技術能協助癱瘓或截肢者改善生活，以控制輪椅、義肢、智能手機或電腦，最終目標是要讓一般人連接電腦，實現「AI共生」。馬斯克又預言，假以時日可能會有一籃子有關這項技術的應用程式出現在「App Store」。

Neuralink：外置處理器，會以藍芽的方式將數據傳到電腦或智能電話。（圖源：Neuralink）

「人機結合」非首次

早在2006年，已有癱瘓病人利用名為BrainGate的系統，透過腦部植入電極，以大腦控制電腦滑鼠和機械手臂，惟相關技術要一系列堅硬信號線連接大腦與電腦。Neuralink今次的系統則希望以無線傳遞，而且裝置更為精細，亦同時能傳輸更多數據。

Neuralink指出，有關技術距離推出市面亦仍有漫漫長路，對於一直保持神秘，如今卻突然曝光開發進度，公司指出是希望招募更多人才。

（綜合報道）