【日本藥妝】日本人口下降、市場飽和 東南亞市場成救星？

開滿大街小巷、招牌搶眼的藥妝店，是日本都市的一道獨特風光，但在欣欣向榮背後，這些藥妝店在本土面臨種種挑戰，人口減少、網絡藥店興起均對整個產業造成衝擊。愈來愈多日式藥妝品牌開始放眼海外，除了對日本產品「需求甚殷」的香港，便是發展中國家聚集的新興市場——東南亞。

國內市場日趨飽和 競爭對手層出不窮

日本新式藥妝店大約於1970年代誕生，如今不少店舖已成為享譽國內外的品牌。根據日本連鎖藥妝店協會統計，當地去年有超過2.2萬間藥妝店，比2017年增長3.6%；銷售總額則高達7.27萬億日圓（5,230億港幣），一年間增加6.2%。

日本人口在2009年達到頂峰，之後便逐年下降，至今跌至1.27億。人口老化、減少，無可避免帶來國民購買力下降，也衝擊了藥妝産業。

對於新興藥妝品牌來說，在都市地區設立分店、擴張版圖尤為困難，只能採取深夜營業等措施，希望接觸到既有藥妝店「錯過」的客源；或索性進軍藥妝店較少的鄉郊，不過在這些人口稀少的地區，生意如何可想而知。

日本藥妝店：圖為日本福島縣雙葉町一間廢棄的藥妝店。（AFP）

除此之外，日本當局自2009年6月開始實行《改正藥事法》，進一步放寬OTC藥品（Over-the-counter drug）管制，部分此類藥物毋需藥劑師在場，也准許商家出售。自此以後，便利店、家電舖等商家紛紛開始販賣藥品，網絡藥店等替代購藥渠道也快速發展，令藥妝店面臨愈來愈多不同界別的競爭對手。

藥妝產業曾經通過跨界營銷，引進美容、雜貨、食品等多種類別商品，通過擠壓便利店和超市生意來凸顯自身便利性。如今這些商舖反過來銷售保健品、健康食物、長者護理產品等，無形中削弱藥妝店的優勢。

日本藥妝店：日本國內不少藥妝店也開始專注遊客生意。（VCG）

藥妝店走出日本 東南亞市場優勢何在？

因此不少藥妝巨頭都開始進軍海外。老牌藥妝店松本清（マツモトキヨシ）7月16日宣布，正準備在香港和越南開設門市。該公司指出，香港在藥妝市場已見成熟，但仍會有來自大中華地區的消費者欲購買日本產品。「越南則是個新興市場，仍有大量開分店的空間。」

多間藥妝企業選中越南，背後是該國穩步增長的購買力，另一個藥妝品牌Seijo（セイジョー）早在2012年起便已在當地設立20間分店。近年來越南局勢安定，經濟穩步增長，2008至2018年間平均GDP增長率超過6%，孕育一批中產及富裕階層民眾。美國財富調查機構Wealth-X今年1月估計，越南的高淨值資產人士（High Net Worth，指擁有100至3000萬美元淨資產的個人）在今後5年將增長10.1%。

同時日本湧現愈來愈多越南遊客，越南人對日本的好感也與日俱增。根據日本政府觀光局數字，單計今年3月達到4.79萬人，比去年同時期激增36%。

日本藥妝店：日製產品在國外也享受高人氣。（VCG）

另一方面，越南當局在政策上保護本土中小型企業，對外資零售業公司管制較為嚴格。這意味外來企業一旦打入這個市場，將面對較少競爭對手。不少日本藥妝公司希望搶佔先機，通過與當地企業合作的形式，向越南進軍。

除卻龐大的購買力潛能，東南亞地區的另一大特色是蓬勃發展的美容產業。由於本土美容產品相對質素較低，這裏的民眾對日韓化妝品的興趣也與日俱增。

在泰國，美容及健康產品的市場規模在2014年達到2500億銖（約80.9億港幣），至今已有數十個日本美容品牌進軍當地。而在越南，2017年有大約200個外來美容品牌，來自日本、韓國、泰國等地。據《日經亞洲評論》今年1月報道，外來品牌在越南美容產品市場銷售額當中佔據超過90%。