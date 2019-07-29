酒店房恐加價？　日本東橫INN終極敗訴遭NHK追繳過億月費

在日本除了交稅外，交電視月費也是國民義務。日本最高法院裁定，東橫INN酒店需向日本放送協會（NHK）繳付19億日圓（約1.3億港元）月費。面對突如其來的巨額支出，東橫INN將如何是好？

日本東京NHK大樓。因法律賦予NHK徵收月費權力，追繳月費有如追債，引起不滿。（Getty Images）

案件追溯至2017年，東橫INN不滿NHK追繳月費提出控訴。案情指NHK以東橫INN共235間酒店「每房1部電視機」計算，追繳3.4萬部電視機，兩年共19億日圓（約1.3億港元）的月費。

案件輾轉至2019年，終在7月24日由最高法院裁決定讞。最高法院以「放送條例無例外」為由，駁回東橫INN上訴，裁定東橫INN需向NHK繳付19億日圓。東橫INN代表律師團隊對判決表示極度遺憾。

NHK「只要有電視機就收費」

NHK是按照日本法律成立的公營電視台，法律賦予其徵收月費的權力。但由於NHK收費的基準是「只要有電視機就收費」，並假定每家每户必定有電視，追繳月費有如追債。東橫INN案件備受注目，有網民表示投宿酒店目的不是看電視，批評NHK追繳月費不合理。

東橫INN是日本著名連鎖商務酒店之一，事件會否影響經營？據東橫INN年報資料，2018年東橫INN集團純利為95億日圓（約6.7億港元）。雖然未至於陷入財困，但一下子被追繳19億恐令集團2019年度少了近五分一的收入。

東橫INN是日本最著名的連鎖商務酒店之一，相信不少港人前往日本都投宿過。官網亦特別設置繁體中文版供港台旅客查詢。（東橫INN官網截圖）

若加價每天房間或加100至300日圓

相信不少港人往日本住宿都有機會選擇東橫INN，那東橫INN被罰會否令住宿加價？有分析認為即使加價幅度亦會很微。因以判決的月費計算，東橫INN每間房每年需多繳約3萬日圓，若全額由房客承擔，每日住宿亦不過是加價100至300日圓左右（約7至20港元），影響不太大。

「保護國民防止NHK傷害黨」（N國黨）代表立花孝志接受日本傳媒AbemaTV訪問時指出，案件是基於東橫INN已與NHK訂立契約的情況下判斷，裁決難有爭議之處。但立花表示投宿客不是住客，未知NHK未來會否以「每房一契約」為由向酒店徵費後再向住客雙重徵費，值得警惕。