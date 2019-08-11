柯德莉夏萍電影意大利取景地頒禁　遊客不准坐在「西班牙階梯」

意大利羅馬被指對遊客祭出「法西斯式」措施，不准他們在著名景點「西班牙階梯」（Spanish Steps）席地而坐，否則可被罰款250歐元。如他們弄髒階梯，更可被罰款400歐元。

西班牙階梯：柯德莉夏萍主演的電影《金枝玉葉》曾在當地取景，圖為她拍罷此片後，1953年5月來到倫敦Claridges Hotel。（GettyImages）

警員自8月6日起開始巡邏，向那些坐在西班牙階梯上的遊客呼籲，或是吹哨笛驅趕。

這項新措施是6月初推出的新規例之一，包括禁止遊客在景點進食吃弄髒地方、赤裸上身行街、跳進噴泉，以及拖着有輪子的行李箱走下西班牙階梯。

西班牙階梯以大理石樓製成，通往聖三一教堂（Trinità dei Monti）。它是意大利首都羅馬的建築瑰寶，也是那些走得累的遊客常常坐下來歇腳的地方。它在日落時景色也甚美，吸引遊人駐足。

階梯多年來成為遊客歇腳點，隨之而來就是他們進食後在地方留下的殘漬、嚼過的香口膠、葡萄酒和咖啡漬，都令它的情況變得更糟。這導致政府決定推出新法管制。

曾任意大利文化部副部長的斯加爾比（Vittorio Sgarbi）接受安克羅諾斯通訊社訪問時評論，政府推出新措施保護古蹟是好的，人們顯然不應在樓梯進食，不過禁止他們坐下則是太過份了。他說：「這項措施對我來說，看來是法西斯式的條文。地方政府將被迫就此檢討。」

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