印度阿薩姆邦公布國民名單最終版本　近200萬人淪「無籍遊民」

印度阿薩姆邦（Assam）8月31日公布國民名單（National Register of Citizens，NRC）的最終版本，約190萬居民不獲承認國民身份。「無國籍」的印度人上訴機會渺茫，執政印度人民黨（Bharatiya Janata Party）曾堅持要將這些非法移民驅逐出境，但鄰近國家未必願意接收，有人擔心緬甸羅興亞人的悲劇或再重現。

印度阿薩姆邦民眾在國民名單辦公室外查閱文件。（AP）

為何他們會失去國民身份？

阿薩姆邦是印度其中一個種族最多元的邦，居民包括孟加拉人、操阿薩姆語的印度人，還有不同部落。阿薩姆邦三分一居民都是穆斯林，大部份是英治時期的移民後裔。

政府過去數十年一直關注從鄰國孟加拉湧入的非法移民。1951年，政府設立國民名單，分辨阿薩姆邦出生的印度人，以及有可能是來自孟加拉的移民。居民要向政府提交文件，證明自己的血統，否則便會被視為非法移民。2018年，政府首次更新名單，逾400萬居民未符合國民資格。31日公布的最後版本，仍有190萬人未獲承認國民身份。

印度阿薩姆邦的民眾在國民名單辦公室提交指紋登記。（AP）

遭世界拋棄的一群​

「無國籍」的印度人有120日時間向外國人法院（Foreigners Tribunals）提出上訴，甚或上訴至高等法院和最高法院。但一旦上訴失敗，上訴人有機會無限期被扣押。據指，有大約1,000名不獲承認身份的人已被扣押於監獄的拘留中心。

外界亦質疑，法院判決偏頗，欠缺透明度。有記者分析逾500份判辭，發現82%的人被裁定為外國人，亦較多穆斯林被裁定為外國人，78%的判決甚至在未聽取證供的情況下宣布。由於舉證責任落在「外國人」身上，很多人因為未有好好保存相關紀錄，或因為文盲，甚至無足夠金錢提出訴訟，而不獲承認為國民。

有人認為，國民名單是針對以穆斯林為主的孟加拉人，同時亦有大量操孟加拉語的印度教徒不獲承認國民身份。執政印度人民黨誓言要驅逐非法移民出境，但孟加拉不會同意接收這群「無國籍」的人，他們最終或成為被世界拋棄的一群。