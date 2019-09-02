【一分鐘看世界】中美關稅戰、如何拯救亞馬遜、默克爾歸隱校園？

早晨，今天是9月2日，星期一。
三號風球的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普玩貿易遊戲？
中美兩國在香港時間9月1日中午12時01分，開始同步向對方部分進口商品互徵新一輪關税。中國將分批在9月1日及12月15日對美國750億美元商品加徵5%至10%關税；美國則在9月1日起對中國1250億美元商品加徵15%關税，並將分別在10月1日和12月15日發動下一輪攻勢。特朗普此時表示，兩國貿易會談將按計劃在9月舉行，美國前駐華大使博卡斯特朗普在玩一場「等待的遊戲」，以此掌握與中國達成貿易協議的時間……（按此閱讀更多）
中美貿戰：中美9月1日向對方商品徵收第三輪關稅。（AP）
森林在燃燒
巴西亞馬遜雨林焚燒多時，專家估計重建雨林生態需時一百年。當地政府對大火反應遲緩，令巴西總統博爾索納羅成為眾矢之的。軍人出身的他對國家持有傳統的概念，認為亞馬遜雨林是屬於巴西，對來自西方國家的援助多人猜忌，加上他鼓勵淘金合法化，自然將保育的優次放得更後。然而在全球都關注亞馬遜大火之際，另一端的非洲剛果盆地森林亦深陷熊熊烈火之中……（按此閱讀更多）
亞馬遜雨林大火：專家估計，想要重建雨林生態，或需時一百年。（AP）
極右襲德國政壇？
德國東部薩克森州及勃蘭登堡舉行方選舉，民調顯示極右派的另類選擇黨在兩地的得票率都大幅上升，緊隨現時的執政聯盟基民盟和社民黨，更可能會成為德國第二大黨。領導德國多年的默克爾預料在2020年退位並有意重返學術界，其指定接班人卡倫鮑爾表現失準，導致黨內一股頹勢，在極右崛起之際，基民盟這個傳統大黨又會否來一宗「魔鬼的交易」……（按此閱讀更多）
英歐企硬各自立場
英國脫歐睨局仍然未定，倫敦市中心有約10萬人集會抗議首相約翰遜關閉國會。多次表明10月底脫歐的約翰遜要求歐盟廢除北愛爾蘭邊界的「補底方案」，但遭到強烈反對。歐盟談判代表巴尼耶表示「補底方案」已是歐盟可向非會員國提供的最大彈性安排，並直指英國國內必須先通過脱歐協議，歐盟才會討論其他安排。至於在保守黨內，約翰遜要求黨友切勿倒戈，否則會讓工黨乘虛而入……（按此閱讀更多）
5級颶風登陸巴哈馬
美國國家颶風研究中心表示，5級颶風多里安當地時間下午4時多登陸巴哈馬北部島嶼登陸，最高持續風速達到每小時295公里。當地總理在記者會上聲淚俱下，形容多里安是巴哈馬史上遇過最強的颶風之一，又指當地房屋難以抵禦此等強風。美國東南部多個州份亦以宣布進入緊急狀態，為應對而取消外訪的特朗普也警告，多里安可能造成被預期更大的破壞……（按此閱讀更多）
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