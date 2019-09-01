歐盟拒撤回補底方案：英國先通過脱歐協議　才談其他安排

英國首相約翰遜強調英國要如期在10月31日脱歐，並要求歐盟廢除脱歐協議內的愛爾蘭邊界「補底方案」，雙方一直沒有共識。歐盟談判代表巴尼耶8月31日撰文，強硬指「補底方案」已是歐盟可向非會員國提供的最大彈性安排，並直指英國國內必須先通過脱歐協議，歐盟才會與對方談有關補底方案的其他安排。

巴尼耶要求英國先通過脱歐協議（Getty Images）

巴尼耶（Michel Barnier）在《每日電訊報》撰文指，脱歐協議內的愛爾蘭邊界「補底方案」（backstop），既是保障歐盟單一市場，也可確保愛爾蘭的邊境維持開放，他形容補底方案已達到歐洲可以向非會員國提供的最大彈性（maximum amount of flexibility）。

他稱，只有在英國國內先通過脱歐協議的情況下，才會開始與英國商討有關補底方案的「其他安排」（alternative arrangements）。他並表示，不樂觀可以避開英國硬脱歐的情況，但會堅定地繼續有關工作。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）之前多番要求歐盟廢除脱歐協議內的愛爾蘭邊界「補底方案」，以此作為與歐盟談判的前提，歐盟一直拒絕，雙方未有共識。至8月29日，約翰遜宣布要加快與歐盟的談判節奏，英歐雙方同意每週會面兩次，加快談判速度，但兩方在關鍵議題上的分歧仍然存在。