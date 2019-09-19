疑似UFO影片流出　美軍首承認屬真實　片中飛行員曾嚇至說粗話

美國軍方改變對於士兵目擊不明飛行物體（UFO）向來持否認的態度，海軍11日回應媒體提問時首度承認，2017年底起曝光的一系列UFO影片是真的，並坦承這些影片本來不應對外公開。

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《The Black Vault》報道，海軍發言人格雷帝雪爾（Joseph Gradisher）在回應該媒體詢問時，證實當初震驚各界的三段「不明空中現象」（unexplained aerial phenomena，UAP）影片是真的，並進一步提供三段影片發生的正確時間與地點，坦言雖然影片非機密，但軍方當初沒有打算對外公開這些影片。

這三段影片之中，前兩段是由《紐約時報》在2017年12月中曝光，顯示美國海軍戰鬥機飛行員分別在2004年11月加州聖地牙哥附近，以及2015年1月佛州傑克森維爾附近，遇上不明飛行物體。曝光畫面中可以清楚看到幽浮違背物理定律在半空中與海平面間竄動，速度快得驚人。

第三段影片則是由民間不明飛行物體研究組織「To The Star Academy」在2018年3月釋出，根據最新海軍資訊，同屬為2015年1月事件，片中可以清楚聽到飛行員大喊「這他X的是什麼東西」。

美國海軍在6月曾向參議員和美國總統進行簡報，提出飛行員碰上不明飛行物體次數增加的情況。參議員認為若海軍真的無法解釋這段影片中的物體，那麼美國國家安全恐怕已經受到威脅，甚至應該要了解確切的情況。特朗普則表示：「大家說他們看到幽浮，我信嗎？不是特別信。」

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