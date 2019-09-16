俄女遊土耳其腹痛不治　就醫後子宮離奇消失　父親懷疑愛女遭……

俄羅斯有對夫妻帶着16歲女兒到土耳其渡假，少女在渡假期間因為劇烈腹痛到當地醫院就診，豈料她在8小時後被醫生宣告死亡，突如其來的噩耗讓少女的父親不敢置信，他懷疑背後有內情。他安排將女兒遺體送回俄羅斯檢驗，事件也陷入羅生門。

根據《太陽報》報導，16歲的少女索菲亞（Sofiya Lanshakova），在去土耳其旅遊期間疑似因闌尾炎（俗稱盲腸炎）產生腹痛、胸痛等症狀，起初索菲亞以為只是一般疼痛，忍了3天才去就醫，她在醫院待了8小時後不治。

土耳其醫生表示少女因急性闌尾炎身亡，不過索菲亞的父親蘭沙可夫（Vyacheslav Lanshakov）認為女兒的死因離奇，將索菲亞遺體送回俄羅斯檢查，俄羅斯法醫認為她是因為腹膜炎才逝世，這與土耳其醫生所說的病症不同，不過，更離奇的是俄羅斯法醫在檢查時，發現她體內包括子宮在內一些器官消失了。他懷疑愛女在就醫期間被殺，器官被人取出供移植用途。

蘭沙可夫表示「我們一直在閱讀有關類似情況的文章，我們懷疑器官移植可能已經完成。」土耳其院方收到消息也極力否認，院方表示「索菲亞入院時已疼痛3天了，她處於不良狀態」，面對指控院方將採取法律途徑維持聲譽，不過對於索菲亞子宮不見一事，並未多做回應，此案件也成了羅生門，等候俄羅斯警方進一步調查。

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