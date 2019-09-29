SpaceX首艘載客太空船Starship曝光　馬斯克：6個月上地球軌道

人類距離移民其他星球的夢想，可能又再踏前一步。 太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）9月28日在發布會宣布，公司生產的全球首架民用載客太空船「星艦」（Starship）的資料。

SpaceX：「星艦1號」高118米，外殼為不銹鋼。為SpaceX在9月28日發布的照片。（SpaceX Twitter）

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時值太空探索科技公司第一枚火箭「獵鷹1號」（Falcon 9）發射11周年，馬斯克當日親自公布「星艦」資料，而在德州展示的正是原型機「星艦一號」（Starship MK1）。

這艘太空船被不銹鋼包裹，銀色的外殼反射着陽光。它的外型似子彈，富有未來感。這艘太空船全長118米，船艙長50米，推進器則長68米。

公司希望，「星艦」能同時夠帶逾100人往太空旅遊、前住月球、火星或其他目的地，並可讓乘客平安返回地球。馬斯克預料，「星艦」的初型會在未來6個月內，嘗試試飛到地球軌道（2000公里）。

未來第一位搭乘「星艦」太空船的人私人旅客，預料會是日本億萬富翁前澤友作（Yusaku Maezawa），預料他的繞月之旅會在2023年成行。

到目前為止，只有參加美國太空總署（NASA）阿波羅計劃的24名太空人曾登上月球，1972年的阿波羅17號（Apollo 17）是人類太空史上最後一次登月任務。