SpaceX獵鷹9號升空　運送60衛星部署「星際連接」計劃

馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）周四（23日）在美國佛羅里達州（Florida）發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，將60個小型衛星送上近地軌道，部署「星際連接」（Starlink）計劃。

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「獵鷹9號」火箭當地時間周四約晚上10時30分在卡納維拉爾角空軍基地（Cape Canaveral Air Force Station）升空，負責運送首批共60個小型衛星到太空，每個衛星重約227公斤，是迄今SpaceX火箭最大的負重量。發射後約1小時，火箭將衛星送至軌道。該批衛星是「星際連接」計劃的一部分，負責從太空發射信號，向全球付費用戶提供高速互聯網服務。

馬斯克透露，「星際連接」計劃會是SpaceX未來重要的收入來源。他向記者表示，龐大的收入有助達成更宏大的目標，包括研發新型太空船載人上月球，以及最終嘗試在火星建立殖民地。

馬斯克提到，要建立覆蓋全球的穩定網絡，需執行最少12次相似負重量的任務。預計每年發射最多2,000個衛星，最終目標是將1.2萬衛星部署於軌道。公司將會在2019年稍後或2020年接觸顧客。

SpaceX面對激烈競爭。空中巴士（Airbus）和一網公司（OneWeb）2月亦已發射一組衛星，近地軌道衛星公司（LeoSat Enterprises）和加拿大通信衛星公司（Telesat）也研究建造數據網絡。

▼SpaceX宣布成功部署60個小型衛星：

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) May 24, 2019

（路透社／英國廣播公司）