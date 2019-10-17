【逃犯條例】李顯龍指五大訴求無助拆彈　香港示威者圖推翻政府

新加坡總理李顯龍10月16表示，香港示威者提出的五大訴求，包括全面普選以及釋放被控暴動罪的人，是試圖羞辱及推翻香港特區政府。 這是他在香港反修例示威開始以來，發表措辭最強硬的言論。他10月初亦曾評論事件，指香港當前狀況並非中央政府導致。

李顯龍在出席在新加坡舉行的商務會議時評論香港示威者的五大訴求。他指出：「那些要求不會能夠成為解決香港所面對的問題的計劃。那些要求是企圖羞辱以及推翻政府。」

他亦指出：「說我們要全面普選……這沒有簡單的解決方案。香港不是一個國家，它是一個特別行政區。」李顯龍又指出立法改革或社會政策或有助恢復秩序，但這不是易事。

他說：「當香港陷入困境，出現示威遊行或發生更嚴重的騷亂時，當行政長官被噓聲噓出立法會會議廳時，我認為這對香港來說是非常可悲的，對這個地區也是不利的。」李顯龍表示該國關注有關情況。

新加坡總理李顯龍表示，香港特別行政區行政長官林鄭月娥10月16日宣讀其任內第三份施政報告，面對多名議員在議事廳內高聲抗議，對香港來說是非常可悲。圖為她10月17日到立法會出席施政報告答問大會後離開時的情形。（AP）

月初評港局勢：政府需解決住宿問題

李顯龍並非第一次就反修例示威發表評論。他接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，在10月6日播出。他在訪問中首次談及香港局勢的看法。

他說香港是個充滿人才、創新精神和潛能的城市，他對香港當前的局勢感到遺憾。他表示，香港因擁有中國為後盾而取得增長機會，並得以度過許多經濟危機，但與此同時，回歸中國對港人而言，在心理上是巨大的改變，不易適應。



「香港社會存在一些根本問題，例如在住宿方面。」他認為這關乎到年輕一代是否對未來抱有希望。如果不能從根本上解決這些問題，將很難克服目前香港面臨的困境。