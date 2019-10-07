【禁蒙面法】李顯龍談香港：港府需積極解決潛在社會問題

反修例風波持續近4個月，新加坡總理李顯龍接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問10月6日播出。他在訪問中首次談及香港局勢的看法，對本港陷入當前局勢深感同情，並認為港府需要積極解決潛在的社會問題，才有望克服眼前挑戰。

反修例風波持續近4個月，新加坡總理李顯龍相信，中央希望港人設法自己解決問題。（AP）

新加坡《海峽時報》10月7日報道，李顯龍9月赴美工作訪問期間，接受美國有線新聞網絡主持人扎卡利亞（Fareed Zakaria）專訪，訪問在當地時間6日上午播出。

李顯龍指出，香港是個充滿人才、創新精神和潛能的城市，他對香港當前的局勢感到遺憾。他表示，香港因擁有中國為後盾而取得增長機會，並得以度過許多經濟危機，但與此同時，回歸中國對港人而言，在心理上是巨大的改變，不易適應。

「香港社會存在一些根本問題，例如在住宿方面。」他認為這關乎到年輕一代是否對未來抱有希望。如果不能從根本上解決這些問題，將很難克服目前香港面臨的困境。

李顯龍表示香港當前狀況並非中央政府導致，相信北京亦對此不知所措。「如果走錯一步，可能會使局勢惡化，我認為中國對此非常清楚。他又指出，相信中央希望港人設法自己解決問題。

李顯龍又談及中美貿易問題對新加坡的影響，表明新加坡不會站邊。李顯龍表示，新加坡並非美國的盟友，而是美國的親密夥伴，但中國是新加坡最大的貿易夥伴，兩國貿易聯繫亦較新加坡與美國間更龐大。

他表示，若不得不在中美之間做出選擇，亞洲大多數國家將會非常不悦，「我們所有人都依賴於穩定的中美關係」，若中美間的良性關係被破壞，對全世界都不利。