泰廢妃西尼娜的「前車之鑑」　國王兩前妻　一人去國一人失蹤

泰國西尼娜（Sininat Philatkalayanee，前譯詩尼娜）王妃21日被剝奪所有王室頭銜、勳章、皇家衛隊位階和軍階，雖然外界不清楚西尼娜接下來會如何，不過，泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）兩名前妻的命運，或許能供她來個參考。

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伴君如伴虎？ 泰王兩名前妻的下場

尤瓦提達（Yuvadhida Polpraserth） 哇集拉隆功與第二任妻子尤瓦提達育有四子一女； 1996年，當時是王儲的哇集拉隆功指控尤瓦提達不忠，與她離婚； 哇集拉隆功與這四個兒子斷絕關係； 尤瓦提達逃到美國。

哇集拉隆功切斷與四名兒子的聯絡後，更去信他們就讀的英國寄宿學校，指不會再為他們繳付學費。尤瓦提達之後帶四名兒子前往美國定居，只有女兒西麗萬那瓦里公主（Sirivannavari Nariratana）被接回泰國，並保留王室名銜（點圖瀏覽）↓↓↓

西拉米（Srirasmi Suwadee） 2014年，瓦吉拉隆功第三任妻子西拉米被剝奪所有頭銜並逐出宮外； 她的父母因為對王室不敬的罪名被捕入獄； 兩人的兒子提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）現年14歲，留在宮內，目前是王位第一順位繼承人； 西拉米下落不明。

赤裸參加泳池派對不雅影片轟動全國 曾被包裝成「平民王妃」的西拉米（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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哇集拉隆功的前妻，都從未就自己的境遇發表聲明。

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