泰國王妃因不忠被廢　英媒：真相永遠不可能被公開

泰國王室10月21日發表了一份兩頁的聲明，國王哇集拉隆功決定剝奪王妃西妮娜的所有王室和軍事頭銜，因其「對國王不忠」，且「因個人野心違反王后蘇提達的命令」。

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綜合媒體10月22日報道，泰國王室發布的聲明稱，西妮娜企圖阻撓王后蘇提達5月份的加冕儀式，「明確表達了反對，並且以各種可能的方式來施加壓力」，以期自己取而代之。為了消除對泰國王室的不良影響，國王哇集拉隆功隨後在7月份冊封西妮娜為王妃，期望她可以「減輕壓力」，但是西妮娜後來的舉動證明自己「忘恩負義」，對國家機構「造成了破壞」。

泰王「廢妃」事件令輿論譁然，對於西妮娜的遭遇一時間眾說紛紜。英國BBC稱，鑑於泰國王室事務的機密性，詩妮娜被剝奪王妃頭銜的真實原因很可能永遠不會被公開。泰國《欺君法》（lese majeste）禁止任何對王室的侮辱。任何涉嫌誹謗、醜化、侮辱泰王的人和事都被處以嚴厲懲罰，是世界上最嚴格的法律之一。

卡塔爾半島電視台22日也提到，泰國的君主制受到一部嚴厲的誹謗法的保護，這使泰國國內根本不可以公開討論王室。而《每日電訊報》則稱，泰國的君主制是被神化的，不得進行公開討論，否則會被嚴厲的法令處以3至15年的有期徒刑。

半島電視台稱，自2016年就任國王以來，哇集拉隆功極大增強了自己的權威，不僅將王室的巨大財富納入自己的直接控制之下，還將泰國軍隊重組，以便使之聽命於自己。

與此同時，美國康奈爾大學歷史和泰國研究教授露絲（Tamara Loos）說：「國王發出了一個信號，那就是你不能惹怒他，一旦你失去他的好感，你就無法掌控自己的命運。他的每一個舉動，無論是經濟的、軍事的還是家庭的，都暴露了他不受約束地濫用權力。」