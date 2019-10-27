日本香草航空正式結束營業　航線將與樂桃航空合併

日本廉價航空公司香草航空在10月26日正式結束營業，即日起將與同屬全日空（ANA）旗下的樂桃航空合併，部分航線將由樂桃航空繼承。

香草航空早上一班前往台北的客機，機組與地勤人員熱烈歡送旅客。（朝日電視）

香草航空最後一班航班，是26日晚6時從台北出發前往東京成田機場的JW106航班。在眾地勤與機組人員的鞠躬下，正式為這5年10個月的航空公司劃上句號。

香草航空位於成田機場第三客運大樓的登機櫃台在當日晚上亦正式拆除，標誌香草航空的海報及相關標示等亦已相繼移走。

5年10個月的航運歷史

香草航空自2014年12月起營業，以成田機場作為總部，專營連接東京、沖繩那霸及北海道航班，其中包括由香港飛往日本的國際航班。

不過香草航空並未有受惠於日本旅遊業快速增長帶來的好處，與同是全日空旗下的樂桃航空相比下，經營成績始終維持低水平。2017年第3財季香草航空營業額為240億日圓（約17億港元），赤字為6000萬日圓（約420萬港元），總營收已達到7億日圓赤字（約5000萬港元）。

結果全日空在2018年12月宣布，把香草航空與樂桃航空合併。兩間航空公司合併後，規模將可超越目前日本最大，由日本航空（JAL）與澳洲航空合資經營的廉航捷星日本航空。

在合拼後，樂桃航空將取消部分重疊路線，包括成田－香港、成田－函館、那霸－石垣等，而未有重疊的則由樂桃航空承接經營。