由倫敦起飛到美國出意外　Samsung「太空自拍」衛星墜毀

美國密歇根州一個農場在10月27日發生一宗意外：一對夫婦在早上準備放牧馬匹時，一個「衛星」從天而降，墜毀在前園。這個衛星戴着兩個鏡頭，還有一部讓人熟識的三星Galaxy S10手機。

傳上衛星的Galaxy S10後，能自動組合成有如太空自拍的有趣照片。（Samsung）

事發在當地27日早上8時左右，牧場女主人威爾克（Nancy Welke）正準備放牧馬匹時，附近突然發生巨響。兩夫婦跟着聲響前往查看究竟時，發現一個類似衛星的物體，連同降落傘墜毀在前園。

這個衛星有兩塊大太陽板，和一個大盒子。盒子內裝着兩個鏡頭和一部三星手機，裝置上掛着數塊三星的大名牌，盒子外寫着「太空自拍」（Space Selfie）大字。

Samsung Galaxy S10宣傳一部分

威爾克對這個天降來客大感震驚，即時報警。警員到場後把連接着衛星，纏在樹上及電線杆上的汽球移走，當地一度停電數小時。

原來這個「衛星」，是三星Galaxy S10宣傳的一部分。用戶可以把自拍照片傳送到放在衛星上的Galaxy S10手機上，衛星會即時把鏡頭外的風景照相，合成剛傳送的照片變成一幅有趣的圖片，再傳回用戶手機。由於衛星會飛往平流層以上，因此合成後會有如「太空自拍」的感覺，以展現三星「創新的力量」。

三星後來發表聲明，指該「衛星」是在23日，於倫敦一場活動中發射，原預計在空中運作200多小時。但由於天氣問題，需要提前緊急著陸。聲明指裝置成功著陸，無人受傷，並對造成的不便深感歉意。