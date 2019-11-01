25歲美女直播開腦手術　全程清醒與醫護有講有笑萬人觀看

病患開刀通常會麻醉，因此患者都會當作是睡一覺，醒來後手術也結束了，但美國日前進行一項開腦手術，女患者是在保持清醒狀態之下完成的，而且過程中還讓病患開直播，只因為她認為應該讓更多人了解相關手術，而直播當下也瞬間出現萬人登入觀看。

25歲女子Jenna Schardt直播開腦手術 還輕鬆與醫護人員談笑（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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據《每日郵報》報道，現年25歲女子珍娜（Jenna Schardt）打算成為一名職業治療師，日前她在一次培訓過程中突然癲癇發作，經送醫檢查後發現她的大腦中有一團畸形血管，稱為「海綿狀瘤」。由於「海綿狀瘤」位在大腦的語言中心附近，若出血就會出現中風狀況，影響語言能力，甚至引發癲癇。

由於使用藥物治療沒有效用，醫院建議珍娜採用「開腦」手術來根除病狀。醫師為了避免損壞大腦部位，需要在手術中讓珍娜保持清醒，並且過程中按下她的大腦各個部位，以查看是否打斷了她的語言能力。而當珍娜得知這項消息後，立刻答應動手術，並且要求過程中開直播，因為她認為這是有意義的事，可以讓其他人也能了解相關手術。

手術當天珍娜躺在手術台上，全身蓋着藍布只露出臉部，而醫師則在藍布後方為她進行開腦手術，並且要求她閱讀平板電腦上的文字和圖片，以避免傷到大腦其他部位。

最後，醫生找到了海綿狀瘤並加強了麻醉，然後讓珍娜數到20後便停止了直播並完成手術。手術過程大約45分鐘，直播的影片引起網友關注，截至31日已經有12萬觀看次數，珍娜在手術後也開心的對着鏡頭比出大拇指，彷彿為自己的重生打氣加油。

Jenna Schardt在手術後開心的對著鏡頭比出大拇指。（Facebook@MethodistDallas）

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