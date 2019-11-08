【密集恐懼症慎入】英大宅竟有320個插蘇　網友猜測：CIA前基地？

智慧型電子產品越來越多，家中常常要添購延長線，才能應付龐大的充電需求。但若你家的格局和英國米德爾塞克斯郡（Middlesex）這棟房子一樣，那就沒有這個必要了，因為這棟房子總共有320個插蘇。目前房子出售中，也讓眾人好奇這棟房子的來歷。

【密集恐懼症慎入】先看看全屋插蘇到底有幾多（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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據英國《都市‘報》報道，位於米德爾塞克斯郡的這間二手別墅，外觀上和一般房子並沒有太大差異，但走進裏面一看，五房的空間總共有320個大大小小的插蘇，一個房間最少有40個，天花板還散布着展示燈。目前這棟房子在賣房網出售中，要價135萬英磅。

擁有這間屋的德文（Devang Gandhi）接受《太陽報》受訪時表示，他並不知道房子有這麼多插蘇的原因，六年前他購入這棟房子時，裏頭就有這麼多插蘇。同時他認為這些插蘇讓他的生活「很方便」：「你可以在任何地方插插頭，你可以插入你的電視、立體音響或是DVD放映器。」

由於賣房網上也沒有關於這棟房子為何有這麼多插蘇的資訊，讓網友相當好奇，紛紛在Twitter上猜測原因。有網友笑稱客廳應該是以前中情局（CIA）工作的地方，有人則猜說這裏以前是個購物中心，甚至有人開玩笑說這裡之前應該是種大麻的，並且有人回覆：「難怪它這麼貴。」

屋子外觀及難得沒怎麼加裝插蘇的多個浴室（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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